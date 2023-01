Lavinia Pîrva, în pragul disperării: „Sunt doborâtă”. Ce a pățit soția lui Ștefan Bănică junior

Lavinia Pîrva a discutat deschis într-un interviu pentru revista despre efectele negative ale celebrității. Artista a devenit ținta hate-ului pe rețelele de socializare. Vedeta a povestit și despre modul în care a învățat să se adapteze la acestea.

Lavinia Pîrva, cu nervii la pământ

„Da, am avut senzaţia la un moment dat că sunt doborâtă. Dar din tot ce e mai puţin plăcut în viaţă poţi învăţa lucruri, dacă vrei cu adevărat şi dacă îţi pasă să înveţi ceva de la viaţă. De altfel, eu în clipa aceasta nu mai am absolut nici cea mai mică problemă cu cei care mă critică, nu mă plac sau mă judecă.

Fiecare e liber să facă ce simte şi consider că lucrurile acestea le faci doar în momentul în care mai ai multe de învăţat. Este firesc, toţi trecem pe acolo. Şi eu am judecat, şi eu am criticat, şi eu am fost uneori rea, poate, însă acum îmi dau seama, nemaiavând aceste sentimente, că am învăţat multe şi am evoluat.

Ceea ce le doresc tuturor, e mult mai frumos şi reconfortant aici, în stadiul acesta”, a comentat Lavinia Pîrva.

Lavinia Pîrva, despre rolul de părinte

Lavinia Pîrva s-a referit și la fiul ei, Alexandru, dar și despre cum consideră că este în rolul de părinte. Vedeta spune că este o mamă relaxată, care îi oferă libertate copilului ei.

„Cred că sunt o mamă echilibrată, dar foarte preocupată de nevoile copilului, uneori poate un pic cam prea mult. Îmi place să-i ofer libertate lui Alexandru, am fost şi sunt o mamă relaxată, fără să se panicheze excesiv atunci când cade copilul, dar, bineînţeles, fiind în permanenţă în preajma lui pentru a-l proteja.

Consider că voi culege roadele şi că va fi aşa cum îmi doresc eu, un copil relaxat, liber şi, în acelaşi timp, respectuos, empatic şi iubitor”, a declarat Lavinia Pîrva pentru .

Cuplul Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică este considerat unul dintre cele mai private și stabile din industria divertismentului din Romania. Ei s-au căsătorit în secret în 2017, într-o ceremonie privată în Bulgaria, în prezența doar a familiei și a prietenilor apropiați. În 2019, au devenit părinții unui băiat, Alexandru. Ștefan Bănică mai are doi copii, Radu Ștefan din relația cu Camelia Constantinescu și Violeta din căsătoria cu Andreea Marin.