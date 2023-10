Legendarul Victor Rebengiuc se retrage de pe scenă la vârsta de 90 de ani: „Trupul meu nu-mi mai permite. Adio”

Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai iubiți și respectați actori români, și-a încheiat cariera în lumina reflectoarelor, interpretând ultimul său rol în piesa „TATĂL”. La vârsta de 90 de ani, actorul a declarat că nu mai poate continua din cauza sănătății sale precare și a fost vizibil emoționat în timp ce spunea „Adio” în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, potrivit .

Victor Rebengiuc, o carieră remarcabilă

Victor Rebengiuc a avut o carieră cinematografică și teatrală de excepție care s-a întins pe decenii. A debutat pe marele ecran în 1956 și a cucerit publicul în rolul său din „PĂDUREA SPÂNZURAŢILOR” în 1964. A jucat în peste 70 de filme și a interpretat peste 200 de personaje de teatru.

Cu milioane de fani și admiratori, Victor Rebengiuc a primit numeroase premii de-a lungul carierei sale. Ultimul premiu a fost în 2018, când a fost distins cu Premiul UNITER pentru cel mai bun actor în spectacolul ”Regele moare”.

Actorul a fost testat pozitiv cu noul Coronavirus

Actorul Victor Rebengiuc a mărturist la Digi24 faptul că s-a infectat cu noul coronavirus, chiar și în condițiile în care a purtat mască de protecție și a respectat regulile impuse de autorități.

„Nu am avut manifestări ale bolii, am stat două săptămâni cuminte, în casă, închis, şi am urmat un tratament care mi-a fost prescris şi gata”, a povestit Victor Rebengiuc, duminică după amiază, potrivit .

”Nu ştiu cum s-a putut întâmpla chestia asta”, a mai adăugat actorul.

Chiar dacă Victor Rebengiuc se retrage din lumina reflectoarelor, rămâne în inimile românilor, lăsând o amprentă imensă în teatru și film.