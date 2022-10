Leonard Miron a uitat de aniversarea de 22 de ani de relație cu iubitul său: „Am avut un moment de tăcere”

Leonard Miron și partenerul său de viață, Miguel, au sărbătorit 22 de ani de căsnicie într-un mod total atipic. Cei doi au avut parte de o aniversare neașteptată, după o perioadă în care s-au confruntat cu o lipsă acută de timp liber, anunță .

Leonard Miron și iubitul său au uitat de aniversarea de 22 de ani

Aniversările sunt momente pline de bucurie, mai ales, când alegi să petreci timpul împreună cu cei dragi. De această dată, Leonard Miron (53 de ani), fostul prezentator TV, a avut parte de un moment neplăcut, în momentul în care nu și-a amintit de aniversarea pe care ar fi trebuit să o petreacă alături de iubitul său.

Leonard și Miguel și-au obișnuit pe prietenii cu petrecerile, cu fast, de pe vasele de croazieră. De fiecare dată când își sărbătoreau aniversările, aveau grijă ca totul să fie planificat din timp, însă, anul acesta lucrurile s-au mai schimbat.

Recent, fostul prezentator TV a mărturisit că, în timp ce se afla alături de iubitul său în Madrid, a uitat complet de faptul că urmează să își sărbătorească aniversarea de 22 de ani de când sunt împreună.

Ambii și-au dat seama ca au omis acest aspect și s-au trezit cu planuri pe care nu le mai puteau amâna. Din această cauză, Leonard Miron și Miguel nu au mai dat nicio petrecere, ca în anii trecuți.

„Ne-am decis să schimbăm puțin felul în care eu și Miguel ne petrecem timpul liber. Eram în Madrid acum aproape o lună, luam masa într-un restaurant și discutam ce aveam noi de făcut săptămâna viitoare și am zis aoleu, când e aniversarea noastră și amândoi am avut așa un moment de tăcere și am realizat că amândoi am uitat că în acea seară era aniversarea a 22 de ani de când suntem împreună.

Într-un cuplu, când unul dintre parteneri uită, e o dramă, dar când amândoi uită, este sfârșitul lumii și ne-am dat noi seama că suntem prea prinși cu slujbele noastre, cu organizatul petrecerilor, cu tot felul de chestii sociale pentru prieteni, încât nu mai avem timp să ne petrecem timp unul cu celălalt”, a spus Leonard Miron, la Antena Stars.