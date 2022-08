Leonardo DiCaprio este singur! După o relație de patru ani, actorul a pus punct relației cu modelul Camila Morrone

Actorul Leonardo DiCaprio și iubita lui, modelul argentinian Camila Morrone , s-au despărțit după mai bine de patru ani de relație, relatează

„Leo și Camila și-au încheiat relația în timpul verii. Nu există resentimente ăntre ei. A fost o concluzie naturală”, a spus o sursă pentru The Sun.

Camila Morrone a împlinit 25 de ani în această vară. Actorul nu a avut niciodată o iubită care să depășească această vârstă. Potrivit sursei, pînă acum, reprezentanții actorului și ai modelului nu au raportat nicio poziție față de știri.

there’s no phenomenon on this planet more reliable than leonardo dicaprio breaking up with his girl by age 25, the stats are breathtaking

— no (@zedonarrival)