Lia Bugnar: „Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant”. Ce spune despre perioada în care era model

Selen Osmanoglu
07 aug. 2025, 10:23
Foto: Lia Bugnar / Facebook

Lia Bugnar, în vârstă de 56 de ani, a povestit despre perioada în care a lucrat ca model. Ea spune că acea experiență a schimbat-o semnificativ.

Perioada în care era model

Lia Bugnar a recunoscut că în tinerețe se simțea complexată de modul în care arăta.

„Nu făceam nimic pe vremea aia. Manechinăritul a venit salvator să justifice faptul ca eram un schelețel ambulant. În sfârșit nimerisem undeva unde lumea se uita cu admirație că eram numa’ piele și os. Lucru care nu mă făcea să mă și plac. Asta a venit mai târziu, când m-am prins că altă variantă de corp și chip nu mai primesc și trebuie să mă mulțumesc cu ce mi-a picat. După o vreme mi-am dat seama că aș fi putut nimeri mai rău, după care chiar am început să consider că-s de la drăguțicuțică în sus”, a declarat Lia, potrivit GSP.ro, citat de Click.

Cum se menține în formă

„Între timp am reușit să constat (ca adult, abia) că și eu sunt un pic ieșită din normal cu ale corpului. În sensul că am o mobilitate multicel peste medie și capacitatea de a face tot felul de lucruri la care alți oameni sunt mai degrabă rezervați spre temători. Yoga e ceva ce mă fascinează, am făcut niște ani, acum doar așa, sporadic, dar tot sper că într-o zi mă voi întoarce serios la practica. Altfel, fac sport mereu, am o adevărată sală acasă. De la bară de tracțiuni, bandă de alergat, trampolină, până la tot felul de ustensile pe care dacă le-aș folosi constant, aș putea ajunge olimpică (deci și președintă) într-o bună zi”, a mărturisit actrița.

„Problema cu mine e că n-am măsură. Am puseuri în care exagerez, fac mai mult decât trebuie, după care o vreme fac mai puțin decât trebuie. Da’, una peste alta, putem zice că fac sport constant, de tot felul. Am ambiția asta să fiu Miss Bellu, cea mai frumoasă de pe aleea mea la cimitir. Ceea ce e totuși o glumiță, pentru că nu vreau să fiu îngropată, fiind claustrofobă, ci incinerată. Las și aici să fie scris, să nu fie discuții”, a adăugat Lia Bugnar.

