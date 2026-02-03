B1 Inregistrari!
Lidia Buble, detalii din culisele celui mai scump concert din carieră: „Costurile nu sunt deloc mici"

Lidia Buble, detalii din culisele celui mai scump concert din carieră: „Costurile nu sunt deloc mici”

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 18:07
Lidia Buble, detalii din culisele celui mai scump concert din carieră: „Costurile nu sunt deloc mici”
Foto: Lidia Buble / Facebook
Cuprins
  1. Cât de mari sunt costurile pentru un show la Sala Palatului
  2. De ce este acest concert un simbol pentru artistă
  3. Cum gestionează Lidia Buble criticile și presiunea publică

Lidia Buble se pregătește pentru cel mai important moment din cariera sa: primul concert organizat la Sala Palatului. Artista a investit sume considerabile în acest spectacol, programat pe 27 februarie, pe care îl consideră o dovadă de maturitate profesională.

Cât de mari sunt costurile pentru un show la Sala Palatului

Organizarea unui eveniment de o asemenea amploare implică eforturi financiare masive, de la producția muzicală până la costume și ecrane. Artista a recunoscut că nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba de calitatea spectacolului „Simțim la fel”. Aceasta s-a implicat personal în fiecare detaliu, mergând până la alegerea materialelor pentru hainele de scenă.

„Costurile nu sunt deloc mici, însă pentru mine spectacolul de la Sala Palatului este, înainte de toate, o investiție în brandul meu personal și în relația pe termen lung cu publicul”, a declarat artista

De ce este acest concert un simbol pentru artistă

potrivit cancan, după lansarea albumului „Fragil” în 2025, vedeta simte că a ajuns la nivelul la care poate susține un show complex. Evenimentul este gândit ca o poveste personală, prin care artista vrea să își arate latura autentică și evoluția din ultimii ani.

„Un eveniment la Sala Palatului înseamnă o recunoaștere a parcursului tău ca artist – un semn că ai ajuns la un anumit nivel în carieră. Mi-am păstrat bucuria de a urca pe scenă, pentru că esența rămâne întâlnirea sinceră cu publicul”, a explicat vedeta.

Cum gestionează Lidia Buble criticile și presiunea publică

De-a lungul timpului, artista a fost adesea ținta comentariilor negative, însă a învățat să le ignore sau să le răspundă cu umor. În loc să fie afectată de răutăți, ea a ales să se concentreze pe muncă și pe proiectele care îi aduc satisfacție profesională.

„Am fost crescută cu multă iubire și apreciere pentru felul în care ne-a lăsat Dumnezeu. Comentariile răutăcioase rămân pentru mine doar «vorbe în vânt». Țin cont de părerile oamenilor doar atunci când simt că sunt constructive”, a mai precizat aceasta.

