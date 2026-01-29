Lolita Cercel, o artistă creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale, a devenit virală în timp record. Aceasta nu are un chip real sau o existență fizică, dar piesele sale au milioane de vizualizări pe TikTok. Succesul ei a împărțit lumea artistică în două tabere și a pornit o dezbatere aprinsă despre viitorul muzicii.

Cum a reușit un Lolita Cercel să bată artiști reali

Lolita Cercel este creația unui tânăr care folosește numele de Tom pe platformele sociale. Acesta a utilizat programe de pentru a genera vocea și melodiile. În doar câteva săptămâni, piesele au ajuns în trending și au fost preluate masiv de utilizatorii de pe rețelele sociale. Proiectul concurează acum cu artiști consacrați care au muncit ani de zile pentru a ajunge celebri. Viralitatea este atât de mare încât profilul artistei a fost deja validat pe marile platforme de muzică.

De ce sunt revoltați artiștii

Cântăreții reali sunt revoltați de acest succes fulgerător. Ei susțin că un avatar digital are un avantaj incorect în fața unui om. Artiștii reclamă faptul că algoritmii promovează conținutul viral fără să țină cont de efortul creativ depus. Pentru mulți, acest fenomen este un semnal de alarmă privind viitorul locurilor de muncă în artă. Aceștia se tem că munca lor va deveni o competiție inegală cu softurile care produc muzică pe bandă rulantă.

Scandal legat de identitatea culturală și etică

Controversa depășește zona muzicii și atinge subiecte sensibile. Mai mulți activiști spun că imaginea Lolitei Cercel folosește elemente din cultura romă fără o reprezentare reală. Aceștia atrag atenția că un personaj digital face bani de pe urma unei identități culturale, în timp ce artiștii romi reali se lovesc de discriminare. Din acest motiv, o parte din public cere blocarea conturilor asociate proiectului. Aceștia consideră că inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască emoția și identitatea umană.

Inteligența artificială a început să schimbe regulile în multe domenii artistice. În 2026, utilizarea algoritmilor pentru a crea voci sau imagini a devenit o practică tot mai des întâlnită. Totuși, cazul Lolita Cercel este un precedent important în România. Acesta forțează industria muzicală să decidă dacă va accepta artiștii virtuali sau dacă va pune limite clare între om și AI, potrivit