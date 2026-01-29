B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale

Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale

Flavia Codreanu
29 ian. 2026, 10:54
Cine este Lolita Cercel, artista creată prin AI care a cucerit topurile muzicale
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Cum a reușit un Lolita Cercel să bată artiști reali
  2. De ce sunt revoltați artiștii
  3. Scandal legat de identitatea culturală și etică

Lolita Cercel, o artistă creată integral cu ajutorul inteligenței artificiale, a devenit virală în timp record. Aceasta nu are un chip real sau o existență fizică, dar piesele sale au milioane de vizualizări pe TikTok. Succesul ei a împărțit lumea artistică în două tabere și a pornit o dezbatere aprinsă despre viitorul muzicii.

Cum a reușit un Lolita Cercel să bată artiști reali

Lolita Cercel este creația unui tânăr care folosește numele de Tom pe platformele sociale. Acesta a utilizat programe de inteligență artificială pentru a genera vocea și melodiile. În doar câteva săptămâni, piesele au ajuns în trending și au fost preluate masiv de utilizatorii de pe rețelele sociale. Proiectul concurează acum cu artiști consacrați care au muncit ani de zile pentru a ajunge celebri. Viralitatea este atât de mare încât profilul artistei a fost deja validat pe marile platforme de muzică.

De ce sunt revoltați artiștii

Cântăreții reali sunt revoltați de acest succes fulgerător. Ei susțin că un avatar digital are un avantaj incorect în fața unui om. Artiștii reclamă faptul că algoritmii promovează conținutul viral fără să țină cont de efortul creativ depus. Pentru mulți, acest fenomen este un semnal de alarmă privind viitorul locurilor de muncă în artă. Aceștia se tem că munca lor va deveni o competiție inegală cu softurile care produc muzică pe bandă rulantă.

Scandal legat de identitatea culturală și etică

Controversa depășește zona muzicii și atinge subiecte sensibile. Mai mulți activiști spun că imaginea Lolitei Cercel folosește elemente din cultura romă fără o reprezentare reală. Aceștia atrag atenția că un personaj digital face bani de pe urma unei identități culturale, în timp ce artiștii romi reali se lovesc de discriminare. Din acest motiv, o parte din public cere blocarea conturilor asociate proiectului. Aceștia consideră că inteligența artificială nu trebuie să înlocuiască emoția și identitatea umană.

Inteligența artificială a început să schimbe regulile în multe domenii artistice. În 2026, utilizarea algoritmilor pentru a crea voci sau imagini a devenit o practică tot mai des întâlnită. Totuși, cazul Lolita Cercel este un precedent important în România. Acesta forțează industria muzicală să decidă dacă va accepta artiștii virtuali sau dacă va pune limite clare între om și AI, potrivit click

Tags:
Citește și...
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Monden
Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Monden
Scandal uriaș între moștenitorii a doi milionari. Decizia finală după tragedia aviatică
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Monden
Mihai Bendeac, reacție ironică după momentul calului de la Gala Florin Piersic. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scenă
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Monden
Adrian Minune a alertat Poliția, după ce el și familia lui au fost amenințați: „Mie nu mi-e frică, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama” (VIDEO)
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Monden
Toto Dumitrescu în fața unei noi decizii a instanței. Ce au stabilit judecătorii în dosarul accidentului
Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
Monden
Marian Godină intră în competița Survivor, însă nu singur. Ce concurenți noi vor apărea în emisiune
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa juriului Eurovision. Ce spune despre prezența Andreei Bălan
Monden
Mihai Trăistariu, atac dur la adresa juriului Eurovision. Ce spune despre prezența Andreei Bălan
Pepe vrea să scoată niște bani de la fosta soție. Artistul revendică o datorie de 172.000 de lei
Monden
Pepe vrea să scoată niște bani de la fosta soție. Artistul revendică o datorie de 172.000 de lei
Andreea Ibacka, despre secretul unei căsnicii de 15 ani cu Cabral: „Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele”
Monden
Andreea Ibacka, despre secretul unei căsnicii de 15 ani cu Cabral: „Suntem un cuplu absolut obișnuit, cu bune și cu rele”
Va merge la alt post TV? Cătălin Măruță a dezvăluit ce va face, mai exact, după plecarea de la Pro TV: „E o alegere făcută cu inima”
Monden
Va merge la alt post TV? Cătălin Măruță a dezvăluit ce va face, mai exact, după plecarea de la Pro TV: „E o alegere făcută cu inima”
Ultima oră
13:00 - Cerșetorul care i-a șocat pe polițiști. Avea case, afaceri și șofer personal
12:55 - Scandal în ședința CGMB. PSD blochează tăierile propuse de Ciprian Ciucu: „Înțeleg că testați o majoritate, dar ce aveți cu bucureștenii?”
12:46 - Carmen Tănase despre Brigitte Bardot: „A venit în România și datorită mie și Cristinei Țopescu”
12:25 - SONDAJ: În ce instituții mai au românii încredere. Președinția și politicienii, în cădere liberă. Biserica rămâne prima în clasament
12:16 - 12 ani în inima pădurii. Povestea unei familii care și-a construit viața de la zero
12:15 - Surse: Nicușor Dan încearcă să aplaneze scandalul din Coaliție. După întâlnirea cu Ilie Bolojan, l-a chemat și pe Dominic Fritz la Cotroceni. Ce au discutat cei doi
12:14 - Deutsche Bank, percheziționată: Legătura ascunsă cu Roman Abramovici
11:46 - Mario Iorgulescu, declarații șoc în direct: „Nu sunt apt de pușcărie. Sunt nebun. Dacă merg acolo, omor oameni”. Ce a spus despre Dani Vicol
11:41 - Prima execuție din SUA în 2026. Un bărbat a fost condamnat pentru crime din 1998
11:35 - Harta sărăciei. Județele care consumă, dar nu produc nimic. Bucureștiul dă un sfert din PIB-ul țării