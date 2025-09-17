Lino Golden, singur și sincer! Mărturisiri neașteptate după divorț

Lino Golden, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai noii generații, este cântăreț, compozitor și fost protejat . De-a lungul anilor, a lansat hituri care au adunat milioane de vizualizări pe YouTube și a reușit să se impună pe scena muzicală urbană din România. Recent, viața personală a artistului a fost intens discutată, după divorțul de Delia Salchievici, femeia alături de care a fost căsătorit timp de un an.

Înainte de despărțire, Lino Golden și Delia Salchievici au format unul dintre cele mai urmărite cupluri din showbiz, participând împreună la reality show-ul „Power Couple România”. Apariția lor în cadrul emisiunii a atras numeroase reacții, fiind percepuți ca o pereche unită, care își expune vulnerabilitățile și provocările în fața publicului. Deși au arătat atunci că există o legătură puternică între ei, timpul a demonstrat că relația nu a rezistat pe termen lung.

La VIVA! Influencers Party 2025, Lino Golden a fost una dintre aparițiile care au atras imediat atenția. Artistul a venit singur la eveniment și a acordat un interviu sincer, în care a vorbit deschis despre cum își vede viitorul și ce așteptări are de la o posibilă parteneră.

Cum s-a prezentat Lino Golden la petrecere

La evenimentul monden al începutului de toamnă, VIVA! Influencers Party 2025, Lino Golden a apărut singur, respectând dress code-ul „Late Summer Glow”. A optat pentru o ținută simplă, dar cu un detaliu care a atras privirile: blugi negri, tricou alb, o cămașă cu material strălucitor, sneakers și ochelari de soare.

Artistul a recunoscut că nu a vrut să se complice prea mult cu alegerea vestimentației: „E o ținută simplă, basic, la sigur. Nu prea am vrut să mă complic, am mers pe ceva sigur.” Chiar și așa, prezența sa a fost remarcată imediat de invitați și fotografi.

Cum se simte artistul după despărțirea de fosta soție

Lino Golden și Delia Salchievici s-au căsătorit în aprilie 2024, însă un an mai târziu au decis să divorțeze. Potrivit declarațiilor celor doi, , fiindcă au evoluat în direcții diferite, iar sentimentele s-au diminuat în timp.

Chiar dacă separarea nu a fost una conflictuală, apariția singur la petrecerea VIVA! a ridicat întrebări despre starea sa emoțională. Artistul a mărturisit că se simte bine și că preferă să își acorde timp, fără a forța începutul unei noi relații.

De ce nu își dorește Lino Golden o relație în acest moment

Întrebat despre planurile sale pe plan sentimental, cântărețul a fost tranșant: „Nu. Cum am zis și mai devreme… să respire, să fie pace, armonie și iubire, atâta tot, nu am nevoie de altceva”, notează .

Fosta soție a artistului a stârnit la rândul ei atenția presei mondene. După separare, Delia Salchievici Auday Al-Ahmad. Aceasta a mărturisit că inițial nu intenționa să intre într-o nouă poveste de dragoste, dar legătura cu doctorul a venit firesc și a fost mai puternică decât se aștepta.

Delia a negat zvonurile de infidelitate apărute pe internet și a precizat că nu își dorește să își expună în exces viața personală, cu toate că a fost ținta atacurilor online din partea unor admiratori ai lui Lino Golden.

Cum își construiește Lino Golden viitorul profesional

Dacă pe plan personal preferă discreția și liniștea, pe plan profesional artistul are planuri mari. Acesta a dezvăluit că pregătește un album pe care intenționează să îl lanseze chiar de ziua lui, în octombrie.

„Pregătesc de ziua mea, în octombrie, să lansez, în sfârșit, un album, un single cu Iuliana Beregoi și multe alte piese pe care le-am pregătit în tot timpul ăsta”, a spus Lino Golden pentru sursa menționată.