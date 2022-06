Litoralul românesc în preferințele vedetelor: Unde își petrec vacanța Vlad Gherman și Oana Moșneagu

Vara toți își fac bagajele și pleacă pe litoraș, mai cu seamă vedetele pentru care acesta e anotimpul preferat, când își pot permite să se relaxeze. Vlad Gherman și Oana Moșneagu, iubita lui, au decis că e timpul să se bucure de câteva zile de soare și de relaxare, așa că cei doi au hotărât să plece la mare, scrie

Vacanțele în afara țării rămân cele mai practicate, dar nu le exclud nici pe cele de pe teritoriul României. De data aceasta, cuplul a decis să meargă în Constanța.

Ei au distribuit câteva poze pe rețelele de socializare, în care se observă că atmosfera este una relaxantă, iar escapada la mare – una reușită.

Cuplul locuiește împreună

au făcut un pas important în relația lor, cuplul a luat decizia să se mute împreună. Astfel, actrișa a fost cea care s-a mutat în apartamentul iubitului său.

„Oana se mută aici. Ea stătea în chirie, eu stau în chirie, dar pentru că petreceam foarte mult timp împreună, am zis să facem pasul ăsta, care, într-adevăr, e un pas important pentru relația noastră, e un pas important pentru orice relație și pentru că ne-am asumat drumul ăsta pe care am pornit împreună, am zis hai să ne mutăm. Am ales să rămânem la mine pentru că ne place și mai mult apartamentul ăsta, e foarte cozy, e foarte primitor și e mult mai aproape de zona în care filmăm noi”, spunea Vlad Gherman despre mutarea cu iubita sa.