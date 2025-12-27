Pentru Lora, Crăciunul este acum o perioadă de liniște și armonie, însă artista a trăit în trecut sărbători încărcate de durere și emoții puternice. Recent, cântăreața a vorbit despre ultimul petrecut alături de mama sa, cu doar câteva săptămâni înainte ca aceasta să se stingă, în ianuarie 2020.

Ultimul Crăciun cu mama, o experiență dificilă

Lora, în vârstă de 43 de ani, rememorează cu intensitate acea perioadă. Fiecare gest mărunt căpătase o valoare uriașă, iar sărbătoarea era trăită în două planuri: la suprafață, cu lumini și masă aranjată, iar în interior, cu sentimentul că urma să spună adio.

„Ultimul Crăciun cu mama. Greu nu pentru ce se vedea, ci pentru ce știam eu înăuntru: am simțit că va fi ultimul. Și atunci fiecare detaliu devine dublu: și apăsător, și prețios. Am trăit sărbătoarea în două planuri: la suprafață, luminile, masa, «hai la o poză». În adânc, o priveam și îmi ziceam: «Te memorez». Uneori cel mai greu nu e momentul pierderii, ci momentul în care știi că urmează. Și totuși continui să pui farfuriile pe masă și să-ți ții inima într-o formă decentă, ca să nu sperii pe nimeni”, a spus Lora, pentru Cancan.

Lecții de viață

Lora a povestit și despre alte sărbători în care, deși era prezentă fizic, emoțional se simțea departe, prin momente tensionate sau conversații cu subtext. Cu toate acestea, artista a decis să lase trecutul în urmă și să se concentreze pe clipele frumoase.

„Da. Au fost Crăciunuri cu nod în gât și conversații cu subtext, în care eram «acolo», dar nu eram. Dar am început să șterg amintirile care mă țin prizonieră. Nu neg ce-a fost, doar nu mai las trecutul să-mi conducă prezentul. Am decis să colecționez doar momente frumoase. E o formă de protecție”, a mai spus Lora.

Crăciunul ca timp de armonie și liniște

Astăzi, artista își petrece sărbătorile într-o atmosferă liniștită, apreciind fiecare clipă alături de familie și cei dragi.

Experiențele din trecut, chiar dacă încărcate de durere, au transformat Crăciunul pentru Lora într-o sărbătoare a prețuirii momentelor frumoase și a iubirii pentru cei apropiați.