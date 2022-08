Lumea cinematografiei este în doliu! Joseph E. Tata, cunoscut din serialul Beverly Hills, a murit

Joe E. Tata, actorul cunoscut pentru rolul lui Nat din Beverly Hills 90210, a murit joi, la vârsta de 85 de ani, după o luptă de 4 ani cu boala Alzheimer, notează The Independent.

Actorul din Beverly Hills 90210, Joe E. Tata, a murit la 85 de ani, după o luptă cu boala Alzheimer. Co-starul Ian Ziering îi aduce un omagiu starului care a jucat rolul proprietarului restaurantului Peach Pit din serial.

Actorul a murit după 4 ani de luptă cu boala

Decesul lui a fost anunțat de fostul său co-star, Ian Ziering, în urma morții recente a altor doi membri ai familiei.

„În ultimele luni am pierdut-o pe Jessica Klein, una dintre cei mai prolifici scriitori și producători din 90210, Denise Douse, care a interpretat-o ​​pe doamna Teasley, iar acum sunt foarte trist să spun că Joe E Tata a murit”, a spus Ian Ziering pe internet, alături de o fotografie cu actorul care tocmai s-a stins din viață.

„Unul dintre cei mai fericiți oameni cu care am lucrat vreodată, a fost la fel de generos cu înțelepciunea sa, pe cât a fost cu bunătatea sa”, a adăugat acesta.

Kelly, fiica lui Joseph E. Tata, a lansat o campanie în onoarea tatălui său

Joseph. E Tata a jucat rolul lui Benny Travis în Magnum, PI, în opt episoade din The Rockford Files și telenovele precum General Hospital și Days of Our Lives. Ultimul său rol TV a fost în anul 2014 la ABC Family’s Mystery Girls, alături de Tori Spelling și Jennie Garth.

Acum patru ani, actorul a fost diagnosticat cu boala Alzheimer. Fiica sa a lansat o campanie GoFundMe în onoarea sa, o campanie de strângere de fonduri, potrivit DailyMail.com.

„Tatăl meu, Joey, a fost un om cinstit, amabil și un tată cu adevărat incredibil. După ultimul său rol din „Mystery Girls” de la ABC Family, starea de sănătate a tatălui meu s-a înrăutățit.

În 2014, am părăsit casa mea pentru a mă muta la el, devenind efectiv persoana care avea grijă de el de dimineață până seara. În 2018, a fost în sfârșit diagnosticat cu boala Alzheimer”, a spus fiica sa.

O actriță din serialul Beverly Hills este în comă

Denise Dowse, în vârstă de 64 de ani, se luptă pentru viaţa ei, după ce s-a îmbolnăvit de o „formă virulentă de meningită”.

Sora sa, Tracey a explicat că Denise „se află în prezent în spital, într-o comă cauzată de o formă virulentă de meningită”, dar nu a dezvăluit când au început problemele de sănătate ale surorii ei.