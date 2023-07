Madonna „a trebuit să fie readusă la viață” / Medicii i-au spus familiei să se aștepte la ce e mai rău

În timp ce Madonna se recuperează acasă și este înconjurată de familie și prieteni, au apărut noi detalii despre problema sa medicală. Astfel că, apropierea sa de momentul morții a fost mult mai gravă decât se știe, a aflat în exclusivitate

Familia Madonnei a fost prevenită să se aștepte la ce e mai rău

Când regina muzicii pop a fost găsită fără reacție, pe 24 iunie, cei care i-au descoperit trupul leșinat au fost nevoiți să îi administreze o injecție cu NARCAN, au declarat sursele citate.

NARCAN este un tratament medical de urgență utilizat în mod obișnuit pentru a inversa efectele amenințătoare ale unui supradozaj suspectat. Dar este, de asemenea, utilizat pentru a inversa șocul septic acut la pacienți – o afecțiune de care se spune că a suferit Madonna.

Cântăreața, în vârstă de 64 de ani, a fost cel puțin o noapte intubată la un spital din New York. Explicația oficială a fost că , potrivit sursei citate. A petrecut zile întregi conectată la un ventilator, în timp ce familiei i s-a spus să se aștepte la ce e mai rău.

Un prieten de-al cântăreței: Madonna ar fi putut sfârși ca Michael Jackson

Madonna s-a forțat atât de mult să se pregătească pentru turneul său mondial de 84 de date încât s-a bazat pe analgezice pentru a supraviețui, au declarat sursele.

,,Făcea ore suplimentare, dar este clar că s-a epuizat, iar oamenii din jurul ei i-au reamintit politicos că nu mai are 45 de ani, cu atât mai puțin 25″ , a declarat anterior o sursă, comparând-o cu vedete mai tinere precum Taylor Swift și Pink.

Un prieten a mers atât de departe încât și-a exprimat teama că Madonna ar fi putut sfârși ca Michael Jackson, care a murit în 2009, în perioada premergătoare turneului său This Is It.

Turneul a fost amânat din cauza problemelor de sănătate ale câștigătoarei de un premiu Grammy.