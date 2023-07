Mama celebrului personaj „Pistruiatul” a murit / Femeia a fost internată într-un azil al groazei: „Au coborât-o cu pătura pe scări”

Personajul „Pistruiatul”, interpretat de actorul Costel Băloiu, a trecut prin clipe greu de imaginat, după ce mama acestuia a fost internată într-un . Actorul a fost șocat în momentul în care a observat cum sunt tratați vârstnicii în căminele sociale, unde se afla și mama sa.

Costel Băloiu s-a implicat în scandalul legat de , susținând că mama lui și-a petrecut ceva timp într-unul dintre acele azile. Celebrul actor a reușit să o ducă pe femeia care i-a dat viață acasă, însă aceasta s-a stins la scurt timp. Nici până astăzi nu i-a fost comunicată actorului, de către IML, cauza exactă a morții.

Costel Băloiu a făcut câteva mărturisiri cumplite despre decesul mamei sale

Actorul și-a adus aminte de momentul în care a fost la azilul de bătrâni pentru a-și lua mama, întrucât nu mai avea de trăit. În acele clipe, el a rămas șocat de faptul că femeia care i-a dat viață a fost coborâtă pe scări într-o pătură, slăbită și deshidratată.

„(…) După 7 august când am plecat, am lăsat-o în ordine, în regulă și pe data de 28 august am fost sunat de această unică asistentă care mi-a spus: vă dau o veste proastă, vă rog să veniți să vă ridicați mama de aici pentru că, din punctul meu de vedere, nu apucă weekendul. Şi i-a zis: cum vă permiteți să faceți dvs. o asemenea analiză și imediat mi-a răspuns: ați văzut vreodată un muribund? Doamnă, n-am văzut și nici nu vreau să văd. Bineînțeles că am venit imediat la cămin, şi am luat-o într-un hal. Am și un filmuleț făcut de câteva secunde.

Mi-au coborât-o cu pătura pe scări, ca un cadavru după marginea drumului. Am băgat-o în mașina personală, în pijama. M-am dus direct cu ea la urgență, la București. Când au văzut-o medicii de acolo mi-au spus: ați venit cu ea pe ultimii doi metri deshidratată și într-un hal de nu vreți să știți. Mi s-au dat înapoi medicamentele care trebuia să le ia pe trei luni de zile. Nu i-a dat nimeni un pahar cu apă sau să-i facă o perfuzie”, a declarat Costel Băloiu, potrivit .

Celebrul actor susține că mama lui nu a fost îngrijită corespunzător

„Pistruiatul” susține că mama sa îi dădea semne că nu se simte bine în azilul în care era internată. În momentele în care Costel Băloiu mergea cu medicamente la mama sa, aceasta era uimită, pentru că în cadrul centrului pentru bătrâni nu și le-ar fi primit.

„Știți de ce sunt revoltat? Săraca îmi spunea mereu când vedea punga cu medicamente că i le luam la trei luni și îmi spunea ce sunt astea? Vai de mine mama, da eu nu primesc așa ceva. Eu nu iau. Asistenta auzind-o spunea: nu, dragă, le mănânc eu.

Adică tot timpul am zis că-i din cauza bolii, că avea momente când era lucidă, momente mai puțin, dar niciodată în afara faptului că tot timpul îi era foame. Nu puteam să aduc foarte multe lucruri, că nu le primeau. Tot ce era perisabil, n-aveai voie o fructă. Un suc, știu eu ceva dulce nu era nicio problemă”, a mai spus actorul.