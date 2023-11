Mara Bănică și Vica Blochina sar în apărarea lui Selly, după ce Oana Roman l-a atacat pe tânărul vlogger: „Cum mă să te iei de Selly? De ce nu te iei de Gheboasă”

Mara Bănică și Vica Blochina au sărit în apărarea vlogger-ului fenomen Selly, după ce susținând că nu ar trebui să vorbească despre educație, pentru că nu a citit prea multe cărți.

„Mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. (…) Acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună”, a spus Oana Roman, despre Selly.

Cele două persoane publice au fost surprinse într-o sufragerie, în care era și o bibliotecă, unde au discutat despre scandal, clipurile video ajungând pe rețelele de socializare.

Mara Bănică: „Bă, dar ai văzut scandalul cu cărțile. De partea cui ești?”.

Vica Blochina: „Stai, stai, stai. Măi, eu vreau, eu țin clar cu necititul ăla Selly”

Mara Bănică: „Și eu la fel, tot cu Selly”.

Vica Blochina: „Eu îl vreau pe Selly, pe necititul ăla total”.

Mara Bănică: „Bă, dar cum mă să te iei de Selly? Bă, de ce nu te iei de , bă frate. Zici de ăla că e băiețaș. Băi, dar de ce să te iei de cineva, așa. Uite ajung și eu la bătrânețe, adică nu m-am luat toată tinerețea mea de cineva. Înnebunim la bătrânețe?”.

Vica Blochina: „O babă n***** s-a luat de cel mai tare puști”.

Mara Bănică: „Eu acum nu m-aș mai lua de nimeni”.

Vica Blochina: „Eu sunt militantă. A pufnit-o, a plesnit-o pe doamna Roman peste ochi și s-a luat de acest puști care e absolut. Este cel mai… Eu mi-aș dori ca și copilul meu să fie…”.

Mara Bănică: „Bă, și eu la fel. Eu am zis asta când l-am cunoscut. În sfârșit, ideea e că nu este vorba despre cât am citit sau nu am citit decât în cercul nostru intim de prieteni, sora noastră, dacă înțelegi ce vreau să spun”, au spus cele două, potrivit .