Marcel Pavel a surprins pe toată lumea cu apariția sa la emisiunea „ ”, unde și-a etalat un simț al umorului debordant, dincolo de vocea inconfundabilă care l-a consacrat. Artistul a demonstrat că știe să se joace cu autoironia și să cucerească publicul prin spontaneitate și carismă, transformându-se în showman-ul serii.

Spectacolul difuzat miercuri seara a fost plin de energie, replici savuroase și momente neașteptate, care au ținut publicul în priză. Invitatul principal a fost Dorian Popa, cel care a acceptat provocarea de a se așeza pe „scaunul fierbinte” și de a face față glumelor și ironiilor venite din toate părțile.

Cum a surprins Marcel Pavel la roast-ul lui Dorian Popa

Intrarea lui Marcel Pavel a fost de-a dreptul memorabilă și . Artistul a început în forță, aruncând primele ironii către Alina Ceușan, pe care a „înțepat-o” elegant cu glume bine țintite. I-a spus, râzând, că „a pus picioarele peste tot prin Operă” și a remarcat, tot cu ironie fină, că Instagramul ei părea mai degrabă o reclamă continuă la copii.

Totuși, adevărata „victimă” a serii a fost Dorian Popa, ținta principală a glumelor. Cu un zâmbet ironic și o prezență carismatică, Marcel Pavel i-a servit o replică memorabilă: „Nu aș vrea să îți mulțumesc pentru invitația dezonorantă pe care mi-ai făcut-o, pentru că m-au umflat ăștia. Așa că, așa cum e expresia, umflat cu pompa ești dumneata”.

Cum a reacționat Dorian Popa la roast

Deși a fost ținta preferată a ironiilor din cadrul roastului, Dorian Popa a arătat că știe să se distreze și să nu ia nimic prea personal. A primit glumele cu zâmbetul pe buze, a râs cu poftă și chiar a încurajat atmosfera jovială creată în jurul său. Reacțiile lui naturale și pline de energie au confirmat că un roast reușit este acela în care „victima” râde prima și cel mai tare.