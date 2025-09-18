Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)

Show-ul „La bine și la Roast”, difuzat miercuri seara la PRO TV a adus din nou în fața publicului o porție generoasă de umor, ironii și momente savuroase. Conceptul emisiunii, care pune față în față actori consacrați și comedianți cunoscuți, a fost primit cu entuziasm de spectatori, iar fiecare ediție reușește să surprindă prin energia și autenticitatea invitaților.

Dacă fiecare invitat vine cu farmecul și replicile proprii, de această dată atenția s-a concentrat asupra Carmen Tănase, . Cu umor acid, dar și cu autoironie, Carmen a reușit să domine scena și să ridice sala în picioare, transformându-se în adevărata vedetă a serii. Alături de ea, colegii de breaslă și comedianții și-au dat replici tăioase, dar pline de camaraderie, creând un spectacol complet, care a cucerit publicul și a fost intens comentat ulterior.

Cine a urcat pe scenă alături de Carmen Tănase

Atmosfera din sală a fost electrizantă încă de la început, iar publicul, prezent în număr mare, a fost martor la o confruntare savuroasă între două tabere aparent opuse, dar unite prin dragostea pentru spectacol: actorii consacrați și comedianții de top ai momentului. În echipa actorilor s-au aflat nume mari ale scenei românești: Marius Manole, unul dintre cei mai apreciați artiști ai generației sale, cunoscut pentru intensitatea și naturalețea rolurilor, Sergiu Costache, actorul cu umor fin și replici inspirate, Elvira Deatcu, o prezență elegantă și plină de farmec, Lucian Viziru, care a adus cu el șarmul și carisma de altădată, dar și , Maia Morgenstern, a cărei simplă apariție ridică instantaneu sala în picioare.

În fața lor s-au aflat comedianții: Viorel Dragu (Vio), cu sarcasmul său molipsitor, Teo și Costel, considerați pionierii stand-up-ului românesc, Dracea, cu umorul său spumos, și Gabriel Dumitriu, unul dintre noile voci ale comediei. Cei cinci au intrat în joc cu aceeași poftă de replici tăioase și glume îndrăznețe, pregătiți să înțepe, să ironizeze și să scoată la iveală cele mai amuzante povești.

Care a fost cel mai comentat moment al serii

Momentul care a stârnit cele mai multe reacții a fost schimbul de replici dintre Carmen Tănase și Elvira Deatcu. Carmen, cu un sarcasm fin și mult umor, acid, dar jucăuș:

„De la o vreme o văd prin reclame la creme d-alea cu 30% mai puține riduri. Nu mai are nici ea ași în mână, dar niște optari, nouari, tot se găsesc. Parcă o văd: mâine, poimâine, o lasă și văzul, scoate și de-acolo ceva. Ca o iau ăștia la ochelari. Dup-aia la aparate auditive, cârje, peruci… și mă gândesc, bă, pe mine mă dor toate alea de 20 de ani, cum dracu’ nu reușesc eu să văd nimic din bolile astea, mai?”, notează .

Replica care a ridicat sala în picioare

Carmen nu s-a oprit aici și a continuat în același ton jovial, adresându-se direct Elvirei Deatcu:

„Cât ai fost miss, nu am comentat. Am stat în banca mea. Dar acum te bagi pe terenul meu, Elvira mama. Și eu vreau să te anunț pe această cale că lupta asta eu nu am de gând să o pierd. Fii atentă: urmează artroze, lipici… de-alea de proteză… deci dacă te prind la vreun casting pentru astea, îți rup picioarele. S-a înțeles?”.

„La bine și la Roast” este una dintre cele mai noi producții de divertisment de la PRO TV, un format original care combină umorul tăios al roast-ului cu energia actorilor consacrați și creativitatea comedianților de stand-up. Emisiunea aduce față în față două lumi artistice diferite, dar complementare, în care fiecare invitat are ocazia să fie „ținta” glumelor și, în același timp, să riposteze cu replici savuroase.