Marcela Fota, mărturisiri despre iubitul cu 20 de ani mai tânăr. Cum i-a dat vestea fiului său: „Am simțit că unul de vârsta mea poate voia familie”

cu partenerul mai tânăr, Alex, și despre cum au reacționat familia sa și cea a regretatului soț la vestea că și-a refăcut viața rapid. Ea a menționat că ambele familii au acceptat relația.

Marcela Fota a vorbit despre iubitul cu 20 de ani mai tânăr

„Ajungi la un moment al vieții în care ai nevoie de un suflet lângă tine. Că atunci când simți că nu mai poți, să-ți spună că mai poți puțin. Sau să simți că cineva te ține într-un anumit mod în brațe, să simți că aparții cuiva, că cineva este acolo pentru tine. Eu am îndrăznit să-mi asum această chestie în ochii oamenilor. Și ce crezi, familia mea, familia lui Minel (n.r. soțul decedat), toată lumea a înțeles-o, numai oamenii care nu m-au văzut niciodată în viața lor, domne, nu au putut accepta.

Păi, de ce? Este problema mea! A fost decizia noastră, un bărbat și o femeie s-au plăcut! Și asta cu vârsta… Da, e o diferență de vârstă, dar tot eu mi-am asumat-o. Am simțit că unul de vârsta mea poate voia familie, copii, să fiu acasă, eu nu vreau lucrul ăsta! Vreau să fiu psihic bine! Eu dacă vreau, mâine stau cu unul de 18 ani… că așa vreau eu!”,a declarat Marcela Fota, în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit .

Cum i-a dat vestea fiului său

și cu fiul ei despre relația sa: „Eu înainte de a fi mama ta, sunt femeie! Înțelegi ce înseamnă lucrul ăsta. Mi-a spus: înțeleg perfect. Sunt lucruri pe care le-ai schimba la mine? Mi-a spus: ești tot ce-și poate dori un copil! Consider că tot ce am făcut nu l-a afectat pe David, că a fost un lucru bun pentru că am trăit niște bucurii ale vieții care m-au împlinit și m-au făcut un om bun și fericit”, a mai spus Marcela Fota.