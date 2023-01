Maria Almașan vorbește deschis despre căsnicia cu Victor Socaciu: „Omul pe care l-am iubit nespus, pentru care am făcut sacrificii”

Marina Almășan a vorbit deschis și sincer despre relația sa cu Victor Socaciu, chiar scriind o carte despre acesta. Acum, ea pregătește o continuare care va aduce la lumină alte aspecte neexplorate din relația lor.

Cea de-a treia soție a artistului a povestit, recent, despre un moment emoționant în care a mers alături de fiul ei la mormântul lui Victor Socaciu și despre planurile ei de a-și aminti de el.

Maria Almașan, adevărul despre căsnicia cu Victor Socaciu

Totodată, aceasta a vorbit despre decizia fiului ei de a se muta în Dubai. Marina Almășan a dezvăluit că are planuri mari pentru emisiunea pe care o prezintă.

„Au trecut 12 ani de la despărțirea noastră și sunt uluită că presa continuă să răscolească această poveste, deși prezentul oferă atâtea alte subiecte, zic eu mult mai tentante. Dar intuiesc în acest lucru faptul că familia noastră a fost una simpatizată de români, că fiecare din noi și împreună am reușit, probabil, să ne apropiem de sufletul oamenilor.

De fapt, mesajele pe care le primesc, de la oameni necunoscuți, pe rețelele de socializare, spun inclusiv faptul că, în opinia lor, noi tot împreună suntem! În fine, o să răspund scurt : cel mai fericit moment a fost nașterea lui Victoraș, fiul atât de dorit de Victor și pentru care eu, aflată pe atunci pe undeva, prin fruntea topului vedetelor tv din România ( e drept, nu exista concurența de acum!) am admis să pun profesia pe locul doi, dedicându-mă rolului de mamă.

Cel mai trist moment? Ziua în care am aflat că Victor nu mai are mult de trăit…(…) Victor a fost, fără îndoială, omul pe care l-am iubit nespus, pentru care am făcut sacrificii, despre multe nu am vorbit și nu sunt sigură că trebuie să o fac, iar la capitolul ‘compatibilitate’, cred că rar mai vedem în jurul nostru ceea ce eu cu Victor am avut. Inclusiv încăpățânarea și orgoliul proprii amândurora și care s-au pus de-a curmezișul împăcării noastre”, a mărturisit Marina Almașan, în cadrul unui interviu pentru