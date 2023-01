Maria, soția lui Ionuț Iftimoaie, reacție în urma conflictelor pe care acesta le-a avut la Survivor: „Totul este imprevizibil”

Maria, soția lui Ionuț Iftimoaie, urmărește fiecare ediție Survivor România 2023 cu sufletul la gură.

Chiar dacă au trecut doar câteva zile de la debutul concursului, fostul sportiv a fost deja implicat în câteva conflicte, iar reacția soției lui nu a întârziat să apară.

Maria Iftimoaie, reacție la conflictele în care este implicat soțul ei la Survivor

Maria, femeia cu care Ionuț Iftimoaie e căsătorit de aproape 20 de ani și alături de care are trei copii, are încredere în soțul ei, știe că va face față competiției, chiar dacă are parte și de momente mai dificile, cum a fost trimiterea lui pe Insula Exilului. „Eu mă bucur foarte tare că se descurcă bine, că aduce puncte echipei. Știam că o să facă față cu brio probelor din concurs, nu m-am gândit o clipă că nu o să facă față. Are peste 20 de ani de activitate sportivă în spate”, a spus ea, potrivit .

„Nu pot să îți zic dacă ajunge până în finală, pentru că depinde de foarte multe lucruri. Totul este imprevizibil. Eu vreau să stea în competiție cât vrea el și cât vrea inima lui… cât poate să ducă, nu să se forțeze mai mult decât este cazul. El are tot ce îi trebuie acasă, nu îi lipsește nimic”, a mai explicat Maria Iftimoaie, care a văzut că în două conflicte, unul cu Maria Constantin, care a fost deranjată că a fost propusă spre eliminare de Ionuț, și alt conflict cu Vica Blochina.

Întrebată ce crede despre situația cu Maria Constantin, Maria Iftimoaie nu a vrut să se implice în acest subiect. „Nu comentez acest subiect. Ionuț se descurcă singur foarte bine. Nu vreau să vorbesc despre acest lucru”, a spus soția fostului campion.

În ce conflicte a fost implicat Ionuț Iftimoaie

Încă din prima săptămână de competiție, Vica Blochina și Ionuț Iftimoaie au avut un schimb dur de replici de față cu colegii lor. Fosta balerină îl acuză pe luptător că îi vorbește pe ceilalți pe la spate.

Vica Blochina s-a supărat după ce Ionuț Iftimoaie a nominalizat-o pe Maria Constantin pentru eliminare. „Am văzut că alegerea Războinicilor, când au vrut să-și securizeze un punct, a fost către Vica și Maria. Strict sportiv, alegerea mea este către Maria Constantin”, a spus fostul sportiv când a votat-o pe interpreta de muzică populară.

„Tu iei fiecare coleg în parte și îl bârfești cu fiecare în parte”, i-a spus Vica Blochina lui Ionuț Iftimoaie. ar fi vorbit urât despre colega lui, Carmen Grebenișan. „Nu vorbi tu despre ce înseamnă bârfă, Vica! Ea este diabolică”, s-a apărat Iftimoaie.

La testimoniale, fosta balerină și-a susținut în continuare ideea: „Ionuț Iftimoaie este un jucător extrem de pervers. Pervers nu neapărat în sensul rău poate să fie… Dar el este în sensul rău. El este aici singur, eu sunt cu Maria, noi suntem prietene bune și el deja caută alianțe, pentru că el e strateg. Fetele astea sunt pistol cu apă. El caută alianță, strategii”.

„Aș fi vrut să o trimit pe Vica acasă în momentul de față. Aș fi nominalizat-o pe ea, pentru că 100% ar fi mers acasă, pentru că Survivor nu prea îi intră corset”, a spus Ionuț Iftimoaie la testimoniale.