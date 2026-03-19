B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere

Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere

Ana Beatrice
19 mart. 2026, 12:16
Mariana Dănescu revine pe micile ecrane după aproape 20 de ani. Apariția care i-a luat pe toți prin surprindere
Sursă Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cum își face apariția actrița Mariana Dănescu după aproape 20 de ani
  2. Ce rol joacă Zoica în conflictul tensionat din familia Achim

După o perioadă îndelungată departe de lumina reflectoarelor, o prezență emblematică a televiziunii revine în atenția publicului.

Mariana Dănescu, cunoscută pentru rolul Lili Jurcă din serialul „La Bloc”, încheiat în 2008, rămâne una dintre figurile îndrăgite de telespectatori. În 2026, actrița își face revenirea surprinzătoare cu un rol în serialul „Tătuțu’”.

Cum își face apariția actrița Mariana Dănescu după aproape 20 de ani

Puțini actori reușesc să rămână atât de vii în memoria publicului, iar Mariana Dănescu este unul dintre ei. Ani la rând, prin sute de episoade din „La Bloc”, a adus bună dispoziție în casele românilor. Lili Jurcă a fost un personaj savuros, definit de o voce inconfundabilă. Publicul a urmărit cu plăcere situațiile amuzante trăite alături de Costel, interpretat de Dragoș Moștenescu, și de ceilalți vecini.

În ultimii ani, s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai ales pe teatru, având doar apariții rare, precum cea din „Cei Trimiși” de pe VOYO. Acum, actrița revine în atenția publicului cu un proiect surprinzător. În „Tătuțu’”, difuzat la PRO TV din 19 martie 2026, de la ora 21:30, o vom vedea într-o ipostază complet diferită. O interpretează pe Zoica, nașa lui Laurențiu și a Luminiței Achim, personaje jucate de Alex Conovaru și Carmen Tănase.

„Unele întâlniri profesionale vin cu o emoție aparte. Iar pentru mine „Tătuțu” este una dintre ele. Sunt încântată să mă alătur acestui proiect. Un serial intens și plin de emoție în care fiecare rol spune o poveste puternică. A fost o experiență extraordinară să lucrez alături de o echipă de profesioniști dedicați și de colegi dragi, unii dintre ei prieteni vechi. Le mulțumesc Liei Bugnar, lui Anghel Damian și întregii echipe pentru această colaborare frumoasă. Vă invit să urmăriți serialul la PRO TV, să intrați într-o poveste specială, cu oameni care trăiesc intens, cu principii și viziuni complexe despre viață. Merită din plin”, a declarat Mariana Dănescu, notează libertatea.ro.

Tensiunile ating cote maxime în episodul difuzat pe 19 martie 2026, când Luminița Achim află de la Olga, interpretată de Ofelia Popii, că soțul ei o înșală. Rănită și dezamăgită, aceasta își ia copiii și pleacă departe de Laurențiu, refugiindu-se la nașa lor, Zoica.

Situația escaladează în momentul în care bărbatul vine să o caute, iar Zoica nu ezită să-l pună la punct, într-o confruntare directă și tăioasă, care scoate la iveală trădarea și ipocrizia din relația lor. Replica ei acidă și atitudinea fermă transformă scena într-una memorabilă, marcând un moment de cotitură pentru personaje.

Tags:
Monden
Cu ce femeie s-a afișat Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu. Detaliul care a atras atenția
Monden
Un actor celebru apare într-o producție după moarte cu ajutorul AI. Cum va fi folosită inteligența artificială în noul film
Monden
Jador, primele declarații despre divorț: Câți bani îi va da fostei soții pentru creșterea copilului
Monden
Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
Monden
Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
Monden
Ce a pățit Alina Pușcaș? Vedeta a explicat de ce a apărut cu ochii învinețiți pe internet „Mi-e un pic groază, pentru că doare”
Monden
Dorian Popa se pregătește de curățenie: Ce mesaj va purta pe piept în cele 60 de zile de muncă
Monden
Momente de groază! Dan Bursuc, transportat de urgență la spital cu hemoragie. Ce s-a întâmplat
Monden
USR: „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”
Monden
Familia lui Horia Brenciu s-a întors din Kuala Lumpur cu o întârziere de peste două săptămâni. Mesajul emoționant și haios al artistului: „Gata, nu mai sunt Kevin, singur acasă” (FOTO)
Ultima oră
