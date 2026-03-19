Cum își face apariția actrița Mariana Dănescu după aproape 20 de ani

Puțini actori reușesc să rămână atât de vii în memoria publicului, iar Mariana Dănescu este unul dintre ei. Ani la rând, prin sute de episoade din „La Bloc”, a adus bună dispoziție în casele românilor. Lili Jurcă a fost un personaj savuros, definit de o voce inconfundabilă. Publicul a urmărit cu plăcere situațiile amuzante trăite alături de Costel, interpretat de Dragoș Moștenescu, și de ceilalți vecini.

În ultimii ani, s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a concentrat mai ales pe teatru, având doar apariții rare, precum cea din „Cei Trimiși” de pe . Acum, actrița revine în atenția publicului cu un proiect surprinzător. În „Tătuțu’”, difuzat la PRO TV din 19 martie 2026, de la ora 21:30, o vom vedea într-o ipostază complet diferită. O interpretează pe Zoica, nașa lui Laurențiu și a Luminiței Achim, personaje jucate de Alex Conovaru și .

„Unele întâlniri profesionale vin cu o emoție aparte. Iar pentru mine „Tătuțu” este una dintre ele. Sunt încântată să mă alătur acestui proiect. Un serial intens și plin de emoție în care fiecare rol spune o poveste puternică. A fost o experiență extraordinară să lucrez alături de o echipă de profesioniști dedicați și de colegi dragi, unii dintre ei prieteni vechi. Le mulțumesc Liei Bugnar, lui Anghel Damian și întregii echipe pentru această colaborare frumoasă. Vă invit să urmăriți serialul la PRO TV, să intrați într-o poveste specială, cu oameni care trăiesc intens, cu principii și viziuni complexe despre viață. Merită din plin”, a declarat Mariana Dănescu, notează libertatea.ro.