B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”

Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”

B1.ro
10 dec. 2025, 14:25
Ce pensie primește Carmen Tănase, la 64 de ani. Cum plănuiește actrița să-și suplimenteze veniturile: „Când moare cineva, vine rândul altcuiva”
Actrița Carmen Tănase. Sursa foto: Captură video - Fain & Simplu cu Mihai Morar / YouTube

Invitată recent într-un podcast, Carmen Tănase a vorbit despre ce pensie încasează acum, la 64 de ani, după decenii petrecute în fața oamenilor, pe scena de teatru și pe micile ecrane. În timp ce mulți se feresc să vorbească despre sumele încasate, actrița dă încă o dată dovadă de transparență.

Ce pensie primește Carmen Tănase

Carmen Tănase este mulțumită de pensia pe care o primește după 40 de ani de activitate. Actrița încasează lunar 6.100 de lei, dar pentru că este membră a Uniunii Cineaștilor din România, ar urma să mai primească încă jumătate din pensie sau chiar o indemnizație de merit pentru întreaga sa carieră.

„Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit. Dar alea sunt 100 de toate.

Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc. Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea. Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a declarat actrița, în podcastul „Pentru Voi, cu Mirela Voicu”.

Ce salariu încasa Carmen Tănase în urmă cu doi ani

Carmen Tănase a dat lovitura atât în teatru, cât și în film. Deși cei mai mulți români au cunoscut-o și îndrăgit-o pentru rolul Flăcăricăi din serialul TV „Inima de țigan”, Carmen Tănase este prezentă pe scena teatrului românesc încă din anii ’80.

În urmă cu doi ani, într-un an podcast, actrița a vorbit cu la fel de multă lejeritate și despre salariul pe care îl încasa. Chiar dacă avea sau nu spectacole, Carmen Tănase primea lunar suma dde 1.300 de euro.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt actor categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit.

Nu știu actorii de film cât sunt plătiți, aud doar «Să știți că nu prea avem bani», cred că la serial e mult mai bine. Depinde, unele televiziuni plătesc pe episod difuzat, altele pe ziua de filmare, uneori ai zile garantate, alteori nu ai, depinde de contract, sumele nu pot să le spun pentru că sunt confidențiale. Depinde cât filmează actorul, de box office”, a explicat Carmen Tănase.

Tags:
Citește și...
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Monden
Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Monden
Oana Lis: „Nu m-am tatuat în viața mea, pe mine m-a tatuat viața”. Ce semn divin i-a apărut pe piele
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Monden
Marina Voica, afectată de criza apei potabile: „Așteptăm, ce să facem”. Cum se descurcă singură la aproape 90 de ani
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Monden
Mara Bănică schimbă tradiția: „Anul acesta nu împodobesc bradul!”. Iată ce a ales să facă în schimb
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Monden
Alexandra Ungureanu, concert anulat: „În 2025 din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”. Care a fost motivul, de fapt
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Monden
Elena Vîșcu l-a dat uitării pe CRBL. Fosta soție a cântărețului are un nou iubit
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Monden
Produse hoteliere și utilizările specifice, în funcție de locație și de domeniul de activitate
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Monden
Gigi Becali și Tzanca Uraganu, întâlnire de gradul 0. Ce provocare i-a lansat patronul FCSB manelistului
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Monden
Andreea Esca, postare controversată în mediul online. Ce i-au reproșat internauții: „De 30 de ani cititoare de promptere”
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Monden
Andreea Esca, jignită de internauți după o postare din vacanță: „Cititoare de promptere” / Cum a răspuns prezentatoarea criticilor
Ultima oră
16:03 - David Popovici: „Din vara anului trecut mă aflu în aceeași situație ca și colegii mei”. Ce datorii are statul român la acesta
16:01 - Furtul bijuteriilor de la Luvru putea fi împiedicat. Concluziile devastatoare ale unei anchete administrative
15:59 - O nouă taxă, de la 1 ianuarie 2026: Câți bani vom plăti în plus pentru coletele comandate de pe Temu, Shein, Alliexpress sau Trendyol
15:39 - Mesajul lui Călin Georgescu după moartea generalului Radu Theodoru: “Să nu uităm!”. Ce a ținut să transmită suveranistul
15:33 - A încercat să vândă droguri într-un liceu, însă a fost prins. Cum s-a desfășurat totul
15:28 - Povara recuperării deficitului, pe umerii românilor. Taxe locale mai mari pentru finanțarea rețelelor clientelare la nivel local (Analiză)
15:26 - CCR a amânat decizia pe pensiile magistraților. Judecătorii Curții Constituționale se mai gândesc până la finalul anului
15:07 - SUA ar putea verifica activitatea turiștilor străini de pe rețelele sociale înainte de a le permite accesul în țară. Ce alte date vor mai trebui furnizate
15:00 - Elena Vîșcu iubește din nou, la un an de la divorțul de CRBL. Ce spune despre posibilitatea unei noi căsătorii
14:59 - Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții