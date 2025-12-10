Invitată recent într-un podcast, Carmen Tănase a vorbit despre ce pensie încasează acum, la 64 de ani, după decenii petrecute în fața oamenilor, pe scena de teatru și pe micile ecrane. În timp ce mulți se feresc să vorbească despre sumele încasate, actrița dă încă o dată dovadă de transparență.

Ce pensie primește Carmen Tănase

Carmen Tănase este mulțumită de pensia pe care o primește după 40 de ani de activitate. Actrița încasează lunar 6.100 de lei, dar pentru că este membră a Uniunii Cineaștilor din România, ar urma să mai primească încă jumătate din pensie sau chiar o indemnizație de merit pentru întreaga sa carieră.

„Ce pensie am? 6.100 de lei. 6.100 de lei și trebuie să mă duc și la UCIN, unde sunt eu arondată, ca să zic așa, că nu sunt la UNITER, și de acolo… dar trebuie să mă duc cu decizia că n-am avut timp să mă duc. De acolo mai primesc o jumătate de pensie sau, dacă merit și consideră oamenii că merit, indemnizație de merit. Dar alea sunt 100 de toate.

Nu știu dacă 100 și la teatru, și la film sau 100 la teatru, 100 la film, dar cred că 100 și la una, și la alta și acolo doar când se eliberează un loc. Deci, practic, când moare cineva, vine rândul altcuiva. Da, așa s-a dat. Și aia mai este cred cât pensia mea. Și dacă o iau pe aia nu mai iau jumătatea aia, și atunci am două pensii cum ar veni, și de acolo și de acolo. Dar trebuie să mă duc. Nu, e ok”, a declarat actrița, în .

Ce salariu încasa Carmen Tănase în urmă cu doi ani

Carmen Tănase a dat lovitura atât în teatru, cât și în film. Deși cei mai mulți români au cunoscut-o și îndrăgit-o pentru rolul Flăcăricăi din serialul TV „Inima de țigan”, Carmen Tănase este prezentă pe scena teatrului românesc încă din anii ’80.

În urmă cu doi ani, într-un an podcast, actrița a vorbit cu la fel de multă lejeritate și despre salariul pe care îl încasa. Chiar dacă avea sau nu spectacole, Carmen Tănase primea lunar suma dde 1.300 de euro.

„Nu știu debutanții, dar eu sunt categoria 1A, și am 7.200 de lei, asta înseamnă 5.000 de lei înseamnă 1.000 de euro, deci cam 1.300 de euro. Ăsta e salariul de la teatrul unde am cartea de muncă, dacă joc sau nu, eu tot iau salariul ăsta. Eu joc foarte mult în privat. Ce joc la teatru privat, nu are legătură cu salariu, ăla e alt venit.

Nu știu actorii de film cât sunt plătiți, aud doar «Să știți că nu prea avem bani», cred că la serial e mult mai bine. Depinde, unele televiziuni plătesc pe episod difuzat, altele pe ziua de filmare, uneori ai zile garantate, alteori nu ai, depinde de contract, sumele nu pot să le spun pentru că sunt confidențiale. Depinde cât filmează actorul, de box office”, a explicat Carmen Tănase.