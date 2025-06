Mario Fresh, sprijin pentru Alexia Eram, la un an de la despărțire: „Dacă are nevoie de un favor și doar eu pot face asta, voi fi acolo!”

și s-au despărțit, în urmă cu un an, după 8 ani de relație, în care au experimentat toate sentimentele. Deși ambii s-au afișat cu alți parteneri, se pare că legătura care a fost între cântăreț și fiica Andreei Esca nu poate fi dată uitării atât de ușor.

Mario Fresh a vorbit despre relația dintre el și Alexia, în cadrul unui podcast și a adus în discuție „ruptura” care a avut loc între ei.

Mario Fresh, sprijin pentru Alexia Eram, la un an de la despărțire

Artistul a fost întrebat dacă ar fi alături de Alexia, în cazul în care s-ar confrunta cu o problemă. Deși, inițial, răspunsul lui a fost reținut, acesta a spus contextul în care ar ajuta-o pe femeie.

„(n.r. Dacă cineva îți spune că Alexia nu se simte bine. Te urci în mașină și te duci acolo?) Depinde…depinde de context. Nu știu dacă are nevoie de ajutorul meu după un an de dispariție din viața ei. Cred că are niște persoane mult mai importante, care să îi fie aproape. În primul rând, familia. Mă pui într-o situație foarte delicată (n.r. dacă s-ar duce la ea). Are un bărbat acasă, să meargă bărbat-su. De ce să merg eu?! Dacă are nevoie de un favor pe care doar eu i-l pot face și nu are nevoie de un plasture de la farmacie, da, cu siguranță, aș fi acolo”, a spus Mario Fresh, în cadrul podcast-ului

Cât de tare a iubit-o Mario Fresh pe Alexia

Mario Fresh a vorbit despre declinul relației dintre ei doi, dar și despre momentele de după despărțire. Se pare că, după spusele lui, relația dintre ei nu mai mergea cu mult timp înainte de a merge pe drumuri separate, astfel, inevitabilul s-a întâmplat.

„(n.r. Pe o scară de la 1 la 10, cât de mult ai iubit-o pe Alexia?) Cum poți să întrebi așa ceva?! Păi am avut un apogeu imens. (n.r. Cât de tare ai suferit după despărțirea de Alexia?) Comme ci, comme ca. Nu știam că o să vină momentul, dar ne așteptam. Relația noastră nu mai mergea ca o relație de cuplu de peste un an. Ne-am luat la revedere acasă”, a adăugat Mario Fresh.