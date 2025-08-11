„Mi-au schimbat viața”. Cum se menține Eva Longoria în formă

Eva Longoria, cunoscută pentru rolul său emblematic din serialul de succes „Neveste disperate”, a dezvăluit ce metodă o ajută să se mențină în formă la 50 de ani.

Eva Longoria spune că fizice sunt cele care o ajută să se mențină în formă, în special cele pe

„Mi-au schimbat viața, sunt excelente pentru drenajul limfatic. Ard mai multe calorii făcând asta decât alergând o oră”, a spus ea într-un interviu pentru „El Espanol”, conform .

„Pentru mine, vârsta este doar un număr. Vreau doar să îmbătrânesc frumos. Vreau să pot urca scările, să mă mișc fără probleme, să mă joc cu copiii mei, așa că mă dedic trucurilor biologice care mă vor ajuta să trăiesc mai mult”, a mai mărturisit actrița, cu doar câteva luni înainte să împlinească 50 de ani.

Antrenamentele pe trambulină sunt tot mai apreciate pentru efectele lor multiple asupra sănătății și condiției fizice.

Ele aduc o serie de beneficii, precum: