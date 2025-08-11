B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » „Mi-au schimbat viața". Cum se menține Eva Longoria în formă

„Mi-au schimbat viața”. Cum se menține Eva Longoria în formă

Selen Osmanoglu
11 aug. 2025, 09:06
„Mi-au schimbat viața”. Cum se menține Eva Longoria în formă
Sursa foto: Facebook

Eva Longoria, cunoscută pentru rolul său emblematic din serialul de succes „Neveste disperate”,  a dezvăluit ce metodă o ajută să se mențină în formă la 50 de ani.

Cuprins

  • Ce spune Eva Longoria
  • Antrenamentele actriței

Ce spune Eva Longoria

Eva Longoria spune că antrenamentele fizice sunt cele care o ajută să se mențină în formă, în special cele pe trambulină.

„Mi-au schimbat viața, sunt excelente pentru drenajul limfatic. Ard mai multe calorii făcând asta decât alergând o oră”, a spus ea într-un interviu pentru „El Espanol”, conform Click.

„Pentru mine, vârsta este doar un număr. Vreau doar să îmbătrânesc frumos. Vreau să pot urca scările, să mă mișc fără probleme, să mă joc cu copiii mei, așa că mă dedic trucurilor biologice care mă vor ajuta să trăiesc mai mult”, a mai mărturisit actrița, cu doar câteva luni înainte să împlinească 50 de ani.

Antrenamentele actriței

Antrenamentele pe trambulină sunt tot mai apreciate pentru efectele lor multiple asupra sănătății și condiției fizice.

Ele aduc o serie de beneficii, precum:

  • Ajută la slăbit: o sesiune de 30 de minute pe trambulină poate arde între 130 și 200 de calorii, în funcție de intensitatea exercițiilor.
  • Contribuie la tonifierea corpului: trambulina tonifică întregul corp, punând în mișcare în special mușchii picioarelor și ai abdomenului.
  • Impact redus asupra articulațiilor: săriturile pe trambulină au un impact mult mai mic asupra articulațiilor comparativ cu alergarea, deoarece platforma elastică absoarbe o mare parte din energia șocului.
