Mihai Albu a dezvăluit ce i-a spus fiica lui, Mikaela, în mare secret, chiar în ziua nunții lui cu Elena: “A avut lacrimi în ochi”

s-a căsătorit, recent, cu . Cei doi sunt împreună de aproape 3 ani, iar nunta a fost doar o formalitate, a spus designerul, pentru că ei reprezentau deja o familie. El a lăudat-o pe Elena, proaspăta sa soție, pentru că i-a fost alături în cele mai grele momente din ultimii ani.

Mikaela, fiica lui Mihai Albu, a fost și ea prezentă la acest eveniment special.

Pe lângă emoțiile la cote maxime prin care a trecut, designerul a mai avut parte de un moment care l-a copleșit în ziua cea mare, atunci când fiica lui a simțit nevoia să îi spună ceva.

„Lucrul ăsta m-a emoționat”

El a povestit că a văzut-o cu lacrimi în ochi pe Mikaela.

„Mikaela a fost aproape de noi, se vedea că e foarte încântată, că ne-am găsit, că suntem împreună. Toate vorbele frumoase de la ea, chiar au fost din suflet, am simțit lucrul acesta. Era foarte apropiată, tot timpul căuta prezența mea, a stat lângă mine. A fost foarte emoționată, chiar m-a strâns așa de mână, de braț și mi-a spus mă bucur tare pentru tine, tati. Lucrul ăsta m-a emoționat. Am văzut-o și cu lacrimi în ochi, ea e foarte sensibilă. Am simțit că s-a bucurat pentru mine. Și la cununia civilă și la biserică a avut lacrimi în ochi.”, a mărturisit Mihai Albu, potrivit .

„Mika e acum la tatăl ei”

Imediat după căsătoria tatălui său cu Elena, Mikaela s-a mutat la ei. Această schimbare a ridicat semne de întrebare, așa că Iulia Albu, mama ei, a simțit nevoia să lămurească problema.

„Mika e acum la tatăl ei. Casa mea e un adevărat șantier. Circumstanțele prin care am ajuns în această situație nu sunt cele mai plăcute. Îmi concentrez însă energia pe finalizarea lucrărilor. Sper ca-n trei săptămâni să se termine totul și să putem locui din nou împreună. Până atunci va sta și la tatăl ei, dar și cu mine”, a declarat Iulia Albu pentru .