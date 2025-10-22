Mihai , absolvent de Arhitectură și designer de încălțăminte, a vorbit despre tragedia din , soldată cu trei morți. Din punctul lui de vedere, acea clădire nu se mai poate consolida. Reprezintă un risc mare pentru muncitori. Iată ce a spus fostul soț al Iuliei Albu!

Ce spune Mihai Albu

Mihai Albu consideră că pentru acea clădire, unde s-a produs explozia, nu se mai poate face nimic. Ar fi un pericol pentru muncitori.

„Din ce am văzut, e un bloc construit din prefabricate, ceaușist, dar probabil că a fost bine construit. Văd că nu a căzut, a rezistat destul de bine. Părerea mea este că acea scară de bloc nu mai poate fi consolidată, ca să se mai poată locui în siguranță”, a spus designerul de încălțăminte, conform Click.

„Dărâmată și refăcută de la zero”

Designerul de încălțăminte, Mihai Albu, consideră că acea clădire ar trebui demolată și construită de la zero. El atrage atenția la faptul că aceasta s-ar putea prăbuși oricând și reprezintă un pericol.

„Câteva etaje stau în consolă, adică sunt ieșite în afară, fără a avea un punct de sprijin. Cred că acea scară de bloc ar trebui demolată, dărâmată, și refăcută de la zero, pentru că au dispărut pereții. Mai grav, e posibil să se și prăbușească, din moment în moment, să se desprindă bucăți mari de sus, zona devine periculoasă. Un mic cutremur este suficient”, a spus el.

Cu toate acestea, fostul soț al Iuliei Albu spune că cel mai bine este să așteptăm verdictul specialiștilor cu privire la această situație.

„E riscant să mai consolidezi acea parte, specialiștii vor da însă verdictul, în urma unor expertize. Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”, a mai declarat Mihai Albu, designerul de încălțăminte și absolvent de Arhitectură.