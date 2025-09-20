Mihai Bendeac marchează proiect după proiect. Când nu e pe scena teatrului, e pe un platou de filmare, iar când nu în niciuna dintre acestea, probabil că este acasă, scriind pe un alt proiect. Pune multă pasiune în tot ceea ce face, iar asta îi limitează timpul și pentru viața personală. Într-un interviu recent, actorul a dezvăluit, printre altele, și cum ar arăta vacanța perfectă pentru el, dar și de când nu a mai avut o întâlnire romantică cu o femeie.

Cum arată vacanța ideală pentru Mihai Bendeac

Mihai Bendeac recunoaște că nu mai are timp pentru viața personală, dar asta nu pare să-l deranjeze. Însuși actorul mărturisește că îi place singurătatea și că vacanța ideală pentru el este aceea în care își permite să stea acasă, liniștit, și să nu se gândească la nimic.

„Eu am fost foarte fericit, de pildă, că săptămâna care tocmai a trecut am avut spectacol în fiecare seară la Teatrul Naţional şi mult mai fericit decât dacă aş fi fost, nu ştiu, undeva la munte.

Ştiu despre mine că sunt un om destul de dubios, uneori mă surprind pe mine însumi. Dar e important să realizezi cum eşti şi să înţelegi ce poţi să câştigi din faptul că eşti într-un fel sau altul – că se găsesc şi multe câştiguri care derivă din treaba aceasta. Dar ca să revin la asta cu vacanţa, pentru mine vacanţa ideală ar însemna o săptămână în care să-mi jur că nu mă voi gândi la nimic profesional – ceea ce este practic imposibil, dar intrăm în această utopie de moment – şi să stau acasă.

Mie îmi place foarte mult să fiu singur. Şi să ştii că singurătatea, după un timp, e un viciu”, a spus actorul, pentru .

De când nu a mai ieșit Mihai Bendeac la întâlnire romantică

Și cu o viață profesională atât de încărcată, nu prea mai are timp de viața personală. Se pare că actorul nu a mai ieșit de ani de zile la o întâlnire romantică și își ridică semne de întrebare dacă ar mai putea interacționa cu o femeie, o perioadă mai lungă. Însă, Mihai Bendeac este hotărât să afle anul acesta dacă și-a pierdut sau nu skill-uri de comunicare necesare într-un cuplu.

„Deocamdată nu am timp de viaţă personală, n-am mai avut o întâlnire de şase ani şi cred că am ajuns în punctul în care mă întreb dacă aş mai putea să relaţionez cu o femeie mai mult de 48 de ore. Anul acesta mi-am propus să descopăr asta despre mine, ca un soi de proiect personal, dacă vrei”, a mai precizat actorul.

Ce părere și-a făcut despre Maurice Munteanu

Mihai Bendeac s-a reîntors în televiziune, cooptat de Mona Segall pentru emisiunea „The Ticket”. Actorul face parte din juriu alături de Anca Dinicu, Delia, , dar și inegalabilul . Acesta din urmă era singurul cu care Bendeac nu doar că nu colaborase, dar pe care nu îl cunoștea în persoană.

Prima întâlnire dintre cei doi a avut loc cu o lună înaintea începerii proiectului „The Ticket” și s-ar putea spune că Maurice l-a fascinat din prima.

„Noi ne-am întâlnit prima dată cu o lună înainte de proiectul «The Ticket», la o cină cu doamna Mona Segall, şi a fost foarte mişto, pentru că am descoperit un om cu adevărat inteligent, cu extraordinar de mult verb şi vervă în acelaşi timp. Mi se pare că Maurice are în el ceea ce se numeşte star de televiziune. Are acel «quelque chose» cu care te naşti şi e bine că apare la televizor un astfel de personaj, în contextul media în care ne aflăm”, a mai spus Mihai Bendeac.