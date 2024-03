Mihai Bobonete, în doliu! A murit unul dintre cei mai apropiați prieteni: „Drum bun frățică”

, în vârstă de 43 de ani, este în doliu. Laur, unul dintre cei mai apropiați prieteni ai săi, s-a stins din viață joi, 29 februarie.

Ce mesaj a transmis Mihai Bobonete

„Cand aveam eu vreo 17 ani şi stãteam pe malul Ialomiței prin ceața dimineții de varã, ținand bãțul de stuf in mânã si aşteptând sã plece carasul cu ea sau sa o punã pe lat…uitându-mã la Laur , care avea telescopice de la Bucuresti si masina 4×4 a lui Mişi nu a lui, —— m-am gandit ca ce bãiat mişto e Laur şi tot atunci mi-am zis in gând “bã, când o sã fiu eu mare , aşa vreau sã fiu, ca Laur!”

De atunci si pânã acum, am multe intâmplãri frumoase trãite pe lângã Laur care mi-a si ne-a fost sprijin in vreme de rãtãcire la inceput de drum.

Povesti frumoase si amintiri minunate pe care astãzi le vom spune unul altuia la priveghi pentru ca Laur a plecat dincolo , unde sper sã fie mai bine sau la fel de frumos precum a fost viața lui aici printre noi.

Drum bun frãțicã…numai tu puteai sa ai atat de mult bun simț incat sã nu ne amintim an de an de desparțire, altfel cum sa mori in zorii zilei de 29 februarie…”, a scris actorul, pe .

View this post on Instagram

Singura rudă de sânge a actorului care mai era în viață a decedat

Amintim că, în luna octombrie a anului 2023, Mihai Bobonete le-a împărtășit internauților , mai exact stingerea din viață a singurei sale rude de sânge care mai trăia.

La acel moment, actorul a dezvăluit că traversează una dintre cele mai grele perioade din viața sa, după ce verișoara sa s-a stins din viață.