Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt

Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt

Iulia Petcu
12 nov. 2025, 19:43
Foto: Facebook / Mihai Margineanu
Cuprins
  1. Cum a aflat Mihai Mărgineanu că este „intimat – penal”
  2. Care a fost, de fapt, motivul citației
  3. Cum a comentat artistul situația

Actorul și cântărețul Mihai Mărgineanu a avut parte de o surpriză neplăcută: o citație penală venită din senin. Artistul a povestit pe rețelele sociale cum s-a trezit cu o hârtie oficială de la judecătorie, după o presupusă amendă primită în Austria. Reacția sa, amuzantă dar plină de ironie, a devenit rapid virală.

Cum a aflat Mihai Mărgineanu că este „intimat – penal”

Potrivit relatării sale, Mărgineanu a primit o citație cu mențiunea „intimat – penal”, care îl avertiza că, dacă nu se prezintă la termen, va fi adus de poliție.

„Ai dreptul să-ți angajezi avocat! (stai jos… trei!)”, a glumit el, povestind că inițial s-a panicat, crezând că a comis o faptă gravă.

Artistul a explicat că nu înțelegea cum ar fi putut ajunge într-o asemenea situație: „Când ești un om ca mine, care-și plătește taxele la timp, nu trece pe roșu și se poartă frumos cu babele, te gândești că poate ai făcut ceva fără să-ți dai seama. Îți faci tot felul de filme.”

Ulterior, Mărgineanu a decis să consulte un avocat, pentru a afla despre ce este vorba în dosar.

Care a fost, de fapt, motivul citației

După verificări, surpriza a fost pe măsura confuziei. Citația penală venea, de fapt, din cauza unei simple amenzi de circulație primite în Austria.

„Amendă de circulație în Austria! Bă, ești prost?! Cand intri in aceasta țară Nazie plină de  lipsiți-de-umor, (logic, pentru că și-au alungat și omorât toți băieții ăia haioși , vorba lu’ Seinfeld)  TREBUIE sa fiți atenți dacă cumva depășiți viteza impusă cu 3 km/h”, a scris el ironic pe Facebook.

Mărgineanu a spus că întreaga situație i s-a părut absurdă și că a fost nevoit să plătească un avocat, deși valoarea acestui serviciu a depășit cuantumul amenzii.

Cum a comentat artistul situația

În stilul său caracteristic, Mihai Mărgineanu a tratat incidentul cu umor și sarcasm. El a explicat că, în ciuda absurdității situației, nu are de gând să se grăbească să rezolve cazul.

„Pentru că această comunicare se putea face pe căi normale – și nu s-a făcut – eu o să aștept să se prescrie. Că tot e la modă în România și altora le-a mers!”, a scris artistul, potrivit adevarul.ro.

În finalul mesajului său, Mărgineanu a anunțat cu aceeași ironie că va susține un concert la Hard Rock Cafe „în cinstea faptului că, de fapt, nu m-au prins”.

