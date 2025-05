Mihai Trăistariu, despre fratele lui pictor: „Îl ținem noi până ajunge la pensie”. Ce spune despre situația lui financiară

a mărturisit că îl susține financiar pe le lui care este . Bărbatul trăiește în Piatra Neamț, însă nu se poate întreține singur din pictură, conform .

„Îl ținem noi”

„ Acum el s-a întors acasă, după ce a stat o perioadă la Iași. I-am renovat toată casa. Are acolo un atelier de pictură într-o cameră, în cealaltă are dormitor. Îi trimit lunar cam 500-1000 lei. De fapt, îmi vin facturile lui pe mail-ul meu direct, le-am redirecționat. Nu sunt mari, 30-50 lei fiecare, dar sunt multe. Plus că-i trebuie iar bani pentru materialele lui de pictură”, a declarat Mihai Trăistariu.

„Practic, îl ținem noi, eu și cu sora mea, și are 50 de ani. Sor-mea chiar m-a certat, zilele trecute, că tot ies în presă și vorbesc despre situația lui precară. Mi-a zis să tac din gură că el nu a avut șansa mea. El este un băiat talentat la pictat, dar pictura nu se vinde în România la acest moment. Mai vinde și el câte un tablou, două pe lună, cu 300-400 de lei. Asta e, e ce să facem?! Îl ținem noi până ajunge la pensie”, a adăugat el.

Conform sursei citate, fratele lui Mihai a intrat în depresie după ce mama acestora a murit. El și-a dat demisia de la muncă, unde a fost profesor de desen, și s-a înstrăinat de lume.