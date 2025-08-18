B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

Selen Osmanoglu
18 aug. 2025, 14:55
Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”
Sursa foto: Captură YouTube

Mihai Trăistariu a vorbit despre motivul destrămării trupei Valahia, dar și despre Dorin Topală, fostul său coleg.

Cuprins

  • Cu ce se ocupă acum Dorin Topală
  • Relația dintre Trăistariu și și Topală
  • Ce s-a întâmplat cu Costi Ioniță

Cu ce se ocupă acum Dorin Topală

După ce trupa s-a destrămat, Topală și-a continuat viața pe mare, în calitate de comandant pe vasele petroliere.

Acesta transportă în special țiței. El este absolvent al Academiei de Marină din Constanța.

„Eu și Mihai ne-am despărțit și la scurt timp după am luat hotărârea să plec pe mare. Acum sunt căpitan în marina comercială”, a declarat Dorin Topală.

Relația dintre Trăistariu și Topală

Mihai Trăistariu mărturisește că își dorește și acceptă să mai colaboreze cu fostul său coleg de trupă: „Cu Dorin Topală, oricând sunt solicitat, cânt, dar să fie el pe acasă, prin țară, căci de mulți ani, fiind căpitan de vas, e mai mult plecat pe mare. Îmi spune mereu că îi e dor de scenă, am mai cântat cu el și la „Nostalgia”, la ultimele ediții, am mai reunit trupa, cântăm împreună hiturile „Banii și fetele”, „La mare, la soare” și „Banana”.

„Mă anunță mereu, de pe vas, și cu câte o lună înainte, că revine la Constanța. Îmi spune: „Poate mai găsești ceva, o emisiune, un concert, că mi-e tare dor de scenă!”. Desigur, ne reunim, când suntem chemați împreună, s-a întâmplat și o să se mai întâmple, pentru că mă înțeleg bine cu el. Nu ne-am despărțit, acum 13 ani, de la bani, i-am împărțit mereu corect!”, a adăugat Tristariu.

Ce s-a întâmplat cu Costi Ioniță

Trăistariu a vorbit și despre motivele despărțirii de fostul lor coleg, Costi Ioniță.

„Destrămarea trupei s-a produs din cauza unui motiv banal. De fapt, au fost multe motive adunate: de la cine stă în mijloc, că eram trei, și existau discuții că tu ai stat mai mult în mijloc, de parcă asta conta, care cum se îmbracă, unul în alb, altul în negru…”, a povestit Trăistariu.

„Discuții de doi lei, care nu-și aveau rostul, astea s-au acumulat și automat s-a spart trupa, cam după un an am rămas doar eu cu Dorin. Motivele despărțirii sunt destul de puerile. Nu am avut discuții mai mari la despărțire. A mai fost și discuția că el voia să facem manele, deja Costi lansase trupa LA și trupa Elegance, care aveau mare succes, ambele trupe la acea vreme dăduseră lovitura cu niște hit-uri”, a adăugat el.

„El zicea să ne îndreptăm și noi pe manele, dar eu cu Dorin nu am vrut. Discuția asta a pus capac! Și uite așa ne-am separat. Costi nu a vrut niciodată să participe și atunci n-am mai insistat. Nu știu motivul! Probabil că vrea acum să șteargă cumva trecutul, lucrează pentru americani, produce muzică afară, nu știu care e motivul adevărat”, a mai spus cântărețul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Monden
Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Monden
Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
Monden
Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Monden
Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Monden
Ilie și Ioana Năstase, surprinși pe plajă. Gestul care a dat de înțeles că relația lor e încă tensionată
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Monden
Bilanțul Corului Madrigal la finalul SEAS 2025. Record de spectatori la concertele de la malul Mării Negre (VIDEO)
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Monden
Momente de neuitat pentru Oana Roman. Despre ce este vorba
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Monden
Ilinca Vandici, despre lupta cu depresia: „Mă aflu într-un proces de analiză personală de vreo patru ani de zile”
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Monden
Ozana Barabancea, pusă la zid după o postare în mediul online. „Discrepanța între față și corp e ceva de speriat”
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Monden
Doliu în lumea filmului. A murit actorul Terence Stamp, generalul Zod, din prima serie Superman
Ultima oră
15:19 - Andreea Tonciu, vacanță de lux în Turcia. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de vedetă
15:12 - Radu Miruță, nemulțumit de selecția managerilor companiilor de stat. Ce propune ministrul Economiei (VIDEO)
14:59 - Ce dramă ascunde Jaguarul de la Insula Iubirii. Abia acum au apărut detalii neștiute din trecutul lui George Ivănescu
14:47 - O mașină s-a răsturnat în Arad. Cinci tineri au ajuns în stare gravă la spital
14:37 - Sorin Grindeanu a anunțat condițiile pe care PSD le pune în coaliția de guvernare: “E o poziție pe care nu o are doar PSD-ul, sunt discuții transpartinice. Trebuie să vorbim și de măsuri de relansare economică” (VIDEO)
14:29 - Andreea Bănică, despre secretul siluetei sale: „Asta fac. Dar să nu faceți ca mine”
14:26 - Cât a plătit un român pentru un suc la Castelul Cantacuzino din Bușteni? „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
14:17 - Concluziile magistraților după discuțiile cu Ilie Bolojan. Ce părere au despre legea pensiilor speciale
14:12 - Vrei roșii cherry dulci și aromate? Comandă semințele de care ai nevoie!
14:01 - Mădălin Ionescu, în Grecia. Cât a plătit pentru o masă de patru persoane