Mihai Trăistariu, despre trupa Valahia și foștii colegi: „Îmi spune mereu că îi e dor de scenă”

După ce trupa s-a destrămat, Topală și-a continuat viața pe mare, în calitate de comandant pe vasele petroliere.

Acesta transportă în special țiței. El este absolvent al Academiei de Marină din Constanța.

„Eu și Mihai ne-am despărțit și la scurt timp după am luat hotărârea să plec pe mare. Acum sunt căpitan în marina comercială”, a declarat Dorin Topală.

Mihai Trăistariu mărturisește că își dorește și acceptă să mai colaboreze cu fostul său coleg de trupă: „Cu Dorin Topală, oricând sunt solicitat, cânt, dar să fie el pe acasă, prin țară, căci de mulți ani, fiind căpitan de vas, e mai mult plecat pe mare. Îmi spune mereu că îi e dor de scenă, am mai cântat cu el și la „Nostalgia”, la ultimele ediții, am mai reunit trupa, cântăm împreună hiturile „Banii și fetele”, „La mare, la soare” și „Banana”.

„Mă anunță mereu, de pe vas, și cu câte o lună înainte, că revine la Constanța. Îmi spune: „Poate mai găsești ceva, o emisiune, un concert, că mi-e tare dor de scenă!”. Desigur, ne reunim, când suntem chemați împreună, s-a întâmplat și o să se mai întâmple, pentru că mă înțeleg bine cu el. Nu ne-am despărțit, acum 13 ani, de la bani, i-am împărțit mereu corect!”, a adăugat Tristariu.

Ce s-a întâmplat cu Costi Ioniță

Trăistariu a vorbit și despre motivele de fostul lor coleg, Costi Ioniță.

„Destrămarea trupei s-a produs din cauza unui motiv banal. De fapt, au fost multe motive adunate: de la cine stă în mijloc, că eram trei, și existau discuții că tu ai stat mai mult în mijloc, de parcă asta conta, care cum se îmbracă, unul în alb, altul în negru…”, a povestit Trăistariu.

„Discuții de doi lei, care nu-și aveau rostul, astea s-au acumulat și automat s-a spart trupa, cam după un an am rămas doar eu cu Dorin. Motivele despărțirii sunt destul de puerile. Nu am avut discuții mai mari la despărțire. A mai fost și discuția că el voia să facem manele, deja Costi lansase trupa LA și trupa Elegance, care aveau mare succes, ambele trupe la acea vreme dăduseră lovitura cu niște hit-uri”, a adăugat el.

„El zicea să ne îndreptăm și noi pe manele, dar eu cu Dorin nu am vrut. Discuția asta a pus capac! Și uite așa ne-am separat. Costi nu a vrut niciodată să participe și atunci n-am mai insistat. Nu știu motivul! Probabil că vrea acum să șteargă cumva trecutul, lucrează pentru americani, produce muzică afară, nu știu care e motivul adevărat”, a mai spus cântărețul.