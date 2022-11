Mimi, despre relația dintre Ioana Ignat și Sebastian Dobrincu / Ce spune despre despărțire

Mimi a avut o frumoasă poveste de dragoste alături de Sebastian Dobrincu, însă relația lor s-a rupt atunci când tânărul milionar și-a găsit fericirea în brațele Ioanei Ignat, alături de care s-a logodit.

Acum, fosta sa pareneră a rupt tăcerea despre perioada în care au fost împreună, notează

View this post on Instagram

Mimi, despre relația cu Sebastian Dobrincu

Mimi pare să fi trecut peste despărțirea de Sebastian Dobrincu, iar recent a vorbit la avanpremiera filmului „Black Panther: Wakanda Forever” despre întâlnirea cu fostul său partener.

“Cu Sebastian am mai vorbit, suntem ok. Am vorbit cu el cred că acum o lună. A trecut acea perioadă mai învolburată. Cred că toată lumea a trecut deja peste. Nu cred că mai există cale de împăcare între noi doi, acum omul este cu altcineva.. Nu știu de ce ne-am împăca…nu m-am gândit niciodată la asta. Habar nu am! Nu știu ce o să fie mâine. Nu pot să zic un defect al lui Sebastian…el era perfect! Ne-am despărțit din cauza problemelor de comunicare care au existat între noi doi. Nu îl regret, nu regret momentele cu el…de ce să regret? Nu a murit! Noi nu ne auzim prin mesaje, nu ne scriem, ne-am întâlnit întâmplător în parc și am avut o discuție ca doi oameni normali”, a declarat Mimi pentru Click!

View this post on Instagram

“Nu am nicio părere (n.r. despre Ioana Ignat) despre o fată pe care nu o cunosc. Chiar nu am, nu am ce să zic despre ea”, a adăugat aceasta.

View this post on Instagram

Cum ar trebui să arate bărbatul ideal pentru Mimi

Mimi se pare că s-a refăcut după despărțire, iar acum pare pregătită să înceapă o nouă relație.

„Acum sunt singură. Sunt o fată pretențioasă. Vreau de la un bărbat să fie la fel ca și mine. Îmi doresc ca bărbatul de lângă mine să fie matur emoțional, să știe să comunice și să fie la fel de ambițios ca și mine. În momentul de față sunt foarte conectată la partea mea profesională dar asta nu înseamnă că refuz dacă vine marea iubire spre mine. Îmi plac bărbații între 1,78 și 1,82 înălțime, preferabil să fie blond cu ochii albaștri. Mi-ar plăcea ca viitorul meu iubit să fie tot artist dar nu m-ar deranja dacă ar fi și pe partea de business sau IT”, a explicat aceasta.