Minodora a trecut cu greu peste decesul mamei sale / Cum a reușit să își revină și cine i-a fost alături

Minodora a trecut cu greu peste decesul mamei sale. Vedeta a suferit mult după pierderea mamei, întrucât relația dintre cele două era foarte apropiată. Aproape i-a rămas doar fiul ei, singura persoană care a mai reușit să o facă să meargă mai departe.

Doar Marco, fiul său, a reușit să o ajute să evite stările de tristețe, deși, în unele momente, Minodora suferea crunt.

Minodora, despre perioada de după decesul mamei sale

Relația dintre cele două era foarte apropiată. În prezent, Minodora o simte în continuare aproape pe mama ei. Acestea comunicau prin telepatie, uneori gândind aceleași lucruri.

„Numai puiul meu, Marco, copil reușește. Am avut o perioadă în care mi-a fost foarte greu, încât nici pe copil nu-l vedeam. Foarte greu am depășit. Intrasem așa, nu vedeam nimic. Toate evenimentele mele au fost extrem de dus până la capăt încă din aprilie, de când ea s-a îmbolnăvit. Foarte greu mi-a fost să cânt. Știam că sunt melodii care îi plac ei și eu mă întorceam la public că îmi dădeau lacrimile. Păstrez legătura prin ea, simt că ea este în mine, fiind același suflet A fost o telepatie între noi”, a spus Minodora.

Anul 2023 va fi unul plin din punct de vedere al carierei sale muzicale. Minodora speră la Dumnezeu că îi va da multă putere, potrivit .

„Planuri nu am, să dea Dumnezeu să fie la fel de multe evenimente cum am avut și anul trecut, la fel ca orice artist, asta în primul rând. În al doilea rând, mă rog la Dumnezeu, să-mi dea puterea să mă liniștesc sufletește după pierderea imensă pe care am suferit-o. Să-mi dea putere să trece mai departe, eu sunt o fire puternică. Mamei mele i-ar fi plăcut să fiu puternică și să merg mai departe. Noi am avut o discuție în urmă cu ceva timp. Mi-a spus că o vină și momentul ăla, dar să fiu puternică și ă merg mai departe, să-mi văd de carieră și de copil. Dacă mă întristez, îmi aduc aminte de aceste vorbe”, a mai spus ea.