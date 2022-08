Mioara Roman a ajuns din nou la spital. Oana Roman: „Mama a trecut printr-un moment foarte dificil. Ne-am speriat foarte tare!”

Mioara Roman a ajuns, sâmbătă, din nou la spital. Fiica sa, Oana Roman, a povestit că s-a speriat foarte tare, dar acum mama sa se simte mai bine. Aceasta va mai rămâne, însă, o vreme în spital pentru recuperare.

Oana Roman a povestit că mama sa a ajuns iar la spital

„Mama e la spital. Nu am putere să fiu cu voi aici. Doamne ajută să fie bine”, a scris Oana Roman pe Instagram, în primă fază.

Ulterior, ea a transmis că s-a speriat foarte tare, dar între timp și-a mai revenit, căci mama ei se simte mai bine: „Împărtășesc cu voi și momentele grele prin care trec, la fel ca orice om, pentru că viața nu este mereu lină, din păcate. Mama a trecut printr-un moment foarte dificil ieri, ne-am speriat foarte tare! Acum se recuperează și este înspre bine, dar este încă la spital și probabil va mai sta o perioadă”.

Oana Roman a mulțumit apoi pentru „multele sute de mesaje și rugăciuni” și le-a transmis urmăritorilor ei să se roage pentru sănătatea lor și a apropiaților, pentru că nimic nu-i mai important decât sănătatea.

amintește că ultima oară când Mioara Roman (82 de ani) a avut nevoie de îngrijiri medicale a fost în luna mai, când s-a confruntat cu o infecție la rinichi. De asemenea, în trecut aceasta s-a operat de colecist, i-a fost extirpat un lipom infectat, a fost , mâna dreaptă fiindu-i paralizată, și a făcut mai multe AVC-uri mici.

Oana Roman, despre îngrijirea de care beneficiază mama sa

La finele lunii martie, Oana Roman a ținut să le dea celor care au acuzat-o că și-a trimis mama la azil.

„Lumea mă acuză că am internat-o pe mama la azil. Este ca un hotel de 5 stele. Nu are nicio legătură cu conceptul comunist când ne gândim la un azil. Au etaj special pentru cei care nu se pot deplasa. Nu e azil. Este un centru care livrează și astfel de servicii. Mama va sta o lună, dacă mai este nevoie va mai veni acasă, și după 1-2 săptămâni va merge iar până își va îmbunătăți starea. Pentru ea e ca o vacanță pentru că de un an nu a mai ieșit nicăieri. Am protejat-o foarte mult”, a spus Oana Roman la acea vreme.