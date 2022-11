lui Horia Brenciu la podcastul , unde Mirabela a vorbit despre lupta cu aprigă cu cancerul de acum 5 ani.

Momentul în care Mirabela Dauer a aflat că are cancer

„M-a întărit Dumnezeu. E singurul care a stat lângă mine. Am avut 2-3 persoane care au stat lângă mine, dar aia e altceva, sunt sufletul meu, prietenii mei câțiva. Prietenii ăia, hora aia mare de prieteni care stăteau, ciuguleau în jurul meu, a dispărut. S-au gândit că dau colțul și la ce să o mai băgăm în seamă.

Avem speranța că voi trece peste boală. Doctorul meu, care de fapt, e un prieten foarte bun, care are 38 de ani, Andrei, el a descoperit. Când mi-a zis era mai prăpădit ca mine, era praf, se dădea de ceasul morții. S-a dat cu capul de ziduri, nu mai știa și a venit la mine după o săptămână să-mi spună… nici nu-mi răspundea la telefon.

Eu ziceam: «Ce ai, dragă, de nu mai vorbești cu mine?». «Păi am avut aia…», tot o lălăia cu mine… Știi că pe mine nu mă ține chestia asta, spune-mi adevărul! Și a venit într-o sâmbătă la mine și mi-a zis: «Fato, ai cancer». La care eu, în inconștiența mea normală: «Da? Și ce facem acum?». Eu zâmbeam, iar el se gândea dacă mai sunt normală sau am avut un șoc.

Am avut o echipă tânără, superbă, minunată, care se vedea că a fost cu sufletul lângă mine. Și când m-au dus spre sala de operație, m-a dus un brancardier, cu căruciorul. «Așa de tare vă iubesc, de nu mai pot după dumneavoastră», și îi dăduseră lacrimile. «Dar de ce plângi, că nu am murit»?, iar el a spus: «Dar ce curajoasă sunteți!». «Așa sunt, că voi ieși la fel de curajoasă»”, a povestit Mirabela în cadrul podcastului Lucruri Simple.

„Am meritat boala”

,,Dumnezeu niciodată nu m-a dezamăgit, m-a încercat, pentru că pe cine iubește încearcă. Lumea trebuie să înțeleagă lucrul acesta, că nu este întâmplător. Am meritat boala aia, probabil că eu am făcut niște greșeli în viață. Am supărat niște oameni destul de rău. Eu niciodată nu am să fac ceva cu bună știință, să supăr pe cineva, să deranjez. Nu mă interesează, bârfa o fac pe față. Am meritat probabil, pentru că a fost un moment în care am greșit rău”, i-a mai mărturisit Mirabela Dauer lui Horia Brenciu.