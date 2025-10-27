Mirabela Grădinaru și-a însoțit partenerul, pe , la inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, duminică. Stiliștii au luat-o imediat în vizor pe Prima Doamnă a Românei, criticând, în special, alegerea unei piese de vestimentație.

Pentru ce ținută a optat Mihaela Grădinaru la inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului

Pentru evenimentul de duminică, inaugurarea Catedralei Mântuirii Neamului, Mirabela Grădinaru a purtat o ținută în totalitate neagră. Dacă rochia midi elegantă, pantofii cu toc mediu și dresurile, toate negre, au trecut neobservate, voalul purtat de Prima Doamnă, i-a atras acesteia numeroase critici. Atât internauții, cât și stiliștii, au apreciat că punerea voalului a fost o alegere nepotrivită pentru eveniment.

„Negru pă cap se pune la înmormântări! Alo, protocolu’ Cotroceni?! N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a spus , referitoare la apariția partenerei lui Nicușor Dan.

„Se pare că doamna Mirabela a confundat cumva un moment de bucurie, de împlinire și un moment istoric, la urma urmei, cu o înmormântare. Nu are nici o legătură ținuta cu acest eveniment chiar dacă este o rochie decentă, chiar dacă ideea tuturor fuge către negru. Nu vii îmbrăcată ca la o înmormântare și-ți mai pui și doliu pe cap!

Uite avem chiar lângă dumneaei un exemplu de «Așa, da!» la Maia Sandu, care este îmbrăcată impecabil, decent, cu o postură și o ținută ok.

Din păcate, Mirabela Grădinaru a dat greș total! Dacă ar fi umblat un pic și la coafură, dacă ar fi fost un pic mai atentă la detalii putea să meargă pe un all black, asta dacă așa se regăsea ea. Smerenia și credința nu țin de a fi o persoană neîngrijită sau a purta lucruri neadecvate atunci când nu trebuie”, a declarat și designerul Florin Burescu, pentru Click!.

Gigi Becali a făcut show, cu blană la gât și ceas la mână ce valora cât un apartament!

Se pare că nici nu a marcat când vine vorba de ținută. Acesta a avut o apariție mai degrabă excentrică, purtând un costum în dungi, un pardesiu negru și o blană la gât. Ceea ce a atras cu adevrat atenția a fost ceasul pe care l-a purtat, de la brandul Zegg & Cerlati. Accesoriul este estimat la aproximativ 60.000 de euro.

„Referitor la Gigi Becali, acesta a fost un pic prea excentric pentru un astfel de eveniment. Un pic prea mult haz, aș spune, pentru ceea ce s-a întâmplat acolo.

Cred că fiecare s-a dus într-o extremă sau în cealaltă. Gigi Becali a trecut către show și a uitat că vine la o Catedrală, la un eveniment atât de important, și s-a prezentat ca la un meci de fotbal ca să dea interviuri.

Faptul că poartă la mână un ceas scump sau că are lucruri scumpe, asta nu e neapărat ceva greșit. Când ai foarte mulți bani, normal că nu o să umbli cu lucruri ieftine. Nu mi se pare că ceasul e sfidător. Mai sfidători sunt ochelarii, care din punctul meu de vedere nu sunt deloc potriviți pentru un astfel de eveniment. Lungimea pantalonului e și ea total nepotrivită. Acolo sunt problemele mai mari în ceea ce-l privește.

Iar, doamna Mirabela Grădinaru a trecut în extrema cealaltă, s-a crezut cumva la funerariile Reginei Elisabeta! Din păcate, amândoi au greșit atunci când și-au ales outfit-urile”, a mai declarat Florin Burescu.