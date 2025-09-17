În ultimele zile, realizatorul TV Mircea Badea a devenit ținta unor critici în mediul online, după ce mai mulți utilizatori au observat că nu permite comentarii la postările sale de pe rețelele sociale. Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, el a reacționat public la aceste reproșuri și a explicat de ce a ales să dezactiveze această funcție, precizând că nu este vorba de frica de dezbateri, așa cum au susținut unii internauți.

De ce nu permite Badea comentarii pe rețelele sociale

Potrivit propriilor declarații, decizia de a opri secțiunea de comentarii pe Twitter, YouTube și Instagram a fost luată din cauza valului de mesaje ostile și a comportamentului agresiv manifestat de unele persoane. Badea a afirmat că deși nu mai are cont de de ani buni (fiind blocat, spune el), pe vremea când activa acolo, ajunsese la sute de mii de urmăritori și mii de comentarii, ceea ce l-a expus la un val de insulte și chiar amenințări.

„Remarc în ultimele zile în spațiul virtual o temă care sigur este izvorâtă dintr-un ordin, pentru că nu există coincidențe: multă lume în spațiul virtual e indignată, vitriolată chiar și, desigur, ironică, în legătură cu faptul că nu permit comentarii. La mine pe social media, adică nici pe Twitter, nici pe YouTube, nici pe Instagram; dar nu pe Facebook, fiind blocat de foarte mulți ani. Bun, dar ideea este: dom’le, deci Badea nu permite comentarii la postările lui, deci e clar că îi este teamă de dezbatere”, a explicat Badea pe YouTube.

El a precizat că această decizie nu are legătură cu o eventuală teamă de discuții contradictorii, ci cu nevoia de a evita atacurile verbale și hărțuirea. Totodată, a ironizat ideea că criticii săi ar fi „experți în dezbatere”, subliniind că măsura luată a fost una de protecție, nu de evitare a opiniilor contrare.

Ce fel de amenințări a primit Mircea Badea

Realizatorul TV a povestit că, în trecut, atât el, cât și fiul său, pe atunci foarte mic, au fost vizați de amenințări cu moartea, unele dintre ele venind din partea unor persoane identificate și localizabile. Aceste incidente au avut loc mai ales în contextul protestelor și tensiunilor publice din jurul mitingului diasporei și al evenimentelor din 10 august.

„Asta e ideea: deci toți postacii, toți activiștii, toate uneltele de propagandă din spațiul virtual sunt niște super meseriași în dezbatere și, evident, eu, nefăcând față unor valori, unor competențe în materia de dezbatere, am ales să blochez comentariile. Când încă aveam contul de Facebook, erau în jur de 350.000–400.000 de persoane abonate. La unele postări aveam 1.000 de comentarii.

La un moment dat, într-o conjunctură cu miting-ul diasporei, cu Dragnea, cu 10 august, am primit atât eu, cât și fiul meu, care era și foarte mic, multe amenințări cu moartea și se spunea clar unde locuiesc. Amenințările au fost de la oameni concreți”, a mai spus Mircea Badea, potrivit .

Aceste experiențe, spune el, au contribuit decisiv la hotărârea de a închide comentariile pe platformele unde este activ.

Cum a acționat Badea după amenințări

Badea a relatat că a mers la și a depus plângeri împotriva celor care l-au amenințat, însă demersurile nu au dus la sancțiuni concrete. El a precizat că autorii erau conturi reale, cu identitate verificabilă, nu anonimi, și că mesajele primite erau violente și explicite.

„Deci am primit multe amenințări cu moartea de la conturi reale, de oameni care chiar existau; erau oameni cu identitate, cu poză chiar la profil, oameni reali. Și am primit foarte multe amenințări și multe, multe mizerii, multe nenorociri. Bun, sigur că de obicei în astfel de situații vine întrebarea aia specifică: ‘Te-ai dus la poliție?’ Da, m-am dus; sigur că era faptă penală ce comiseseră oamenii ăia, destul de mulți. Am spus că era faptă penală, dar sigur că nu s-a întâmplat nimic. Evident că da, tot pe mine m-au chemat peste vreun an și jumătate să mă întrebe dacă mai mențin plângerea. Sigur că am menținut-o”, povestește el.

Cum se raportează Mircea Badea la dezbaterile publice

Deși și-a închis comentariile pe platformele online, Badea susține că participă activ la dezbateri față în față, în special cu persoane publice sau politicieni. El a dat ca exemplu confruntările cu și a explicat că preferă acest tip de dialog, în loc să interacționeze cu necunoscuți în mediul online.

„Că unii zic: ‘Dom’le, cum adică ești tu avocatul libertății de exprimare, câte vreme nu permiți comentarii la postările tale?’ Păi n-are nicio legătură. Un atentat la libertatea de exprimare ar fi să vin la tine pe cont și să-ți interzic cumva să postezi. Să-ți închid ție contul, de exemplu. Asta ar fi un atentat la libertatea de exprimare, să vin la tine pe cont și să-ți spun dom’le, nu ai voie să spui despre mine. Dar la mine pe cont spun eu. Tu spui la tine pe cont. Dacă sunt interesat de părerile tale, de opiniile tale, de amenințările tale, de insultele tale, de mizeriile tale, în foarte multe cazuri vin la tine pe cont și văd. Cam asta și cu libertatea de exprimare”, a încheiat realizatorul TV.