Mircea Sandu s-a mutat din România: „Procesele au contribuit la înrăutățirea stării mele de sănătate”

Mircea Sandu (68 de ani) a plecat din România, împreună cu soția sa, în Franța. Fostul șef al FRF se tratează la o clinică din vestul Europei. Sandu a mărturisit că procesele pe care le-a avut de-a lungul timpului au contribuit destul de mult la înrăutățirea stării sale de sănătate.

„Da, am plecat joi din România în Franța. Nu este niciun secret. Sunteți chiar atât de surprinși? Am plecat cu soția mea. Însă, stați liniștiți că nu am plecat definitiv din România. Știți și voi că eu am tot avut niște probleme de sănătate în ultimul timp.

Acum sunt mai bine, iar aici în Franța este o climă care îi permite organismului meu să treacă mai ușor peste problema mea. Dar și cu asigurările de sănătate aici la Nisa este mai bine. Am posibilitatea să fiu tratat medical mult mai bine. Cum alții aleg să meargă în Dubai, eu am ales Franța”, a confirmat Mircea Sandu pentru ProSport.

Ce dosare mai are Mircea Sandu

În prezent, Mircea Sandu mai are un dosar la DIICOT, pe rol, în care este acuzat de delapidare și spălare de bani. Fostul președinte al FRF ar fi fost implicat într-o afacere dubioasă, construirea unui centru de fotbal în Buftea.

„Voi reveni în țară în primăvară și sper să îmi rezolv situația și cu procesele astea. Și ele au contribuit la înrăutățirea stării mele de sănătate și nu mi-a fost ușor. Până acum ați văzut că am ieșit cu bine din procese și am fost achitat”, a adăugat fostul șef al FRF.

„Nașul” Sandu a condus Federația Română de Fotbal în perioada 1990 – 2014.