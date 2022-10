Misha cu fața umflată în vacanța din Maldive. Ce a pățit artista

Misha a plecat într-o vacanță unde se poate bucura de soare și apă la discreție și unde multe vedete din România se duc. Artista însă a apărut cu fața umflată, lucru care i-a dat mari bătăi de cap.

Cu ce problema s-a confruntat artista

Se pare că majoritatea vedetelor nu s-au săturat de vară și de soarele cu care aceasta vine la pachet și au hotărât să prelungească sezonul estival pe alte meleaguri. Printre acestea care a ales să își petreacă vacanța în Maldive și să se mai bucure de câteva zile însorite în acest an. Însă, se pare că problemele se țin scai de ea iar soarele nu a avut asupra sa efectele scontate. Deși iniția cântăreața a încercat să mascheze problema cu filtre de pe Instagram, într-un final le-a dezvăluit problema cu care se confruntă. Artistei I s-a umflat foarte tare fața, uitând să folosească o cremă cu protecție. Din fericire problema s-a rezolvat repede și reușește să se bucure de ultimele zile de vacanță.

”In poza asta am încercat toate filtrele posibile ca sa nu se vadă cât de umflata eram la fața . Swipe sa vedeți cum am arătat după o insolație/ alergie la soare.

M-am dat doar pe corp cu protecție, pe fata efectiv am uitat. Așa am arătat jumătate din vacanța din Maldive, așa ca… dacă vi se pare ca arat dubios in pozele din vacanța asta, asta e motivul„, este mesajul scris de Misha, pe pagina sa de Instagram.

Connect-R, despre lupta cu depresia

Artistul a avut o perioadă dificilă, confruntându-se cu ”boala zilelor noastre”, depresia. Acesta că starea de depresia îi furase bucuria de a trăi deși avea tot ce își dorea. În acea perioadă cântărețul a dezvăluit că îi lipsea credința în Dumnezeu iar în momentul în care și-a găsit credința lucrurile s-au schimbat în bine în viața sa.

”Am fost foarte depresiv. M-am tăvălit pe jos și culmea aveam tot ce îmi trebuia, famile, casă, tot. Se întâmplă lucrul ăsta când observi că nimic din exteriorul tău nu reușește să te umple cu totul. Îmi lipsea ceva și eu eram ca un prost. Îmi lipsea Dumnezeu.”, a declarat Connect-R la Trinitas TV.