Mitică Dragomir oferă o dată la 10 ani apartamente în valoare de aproape un milion de euro. Cine sunt norocoșii: „Nu sunt membrii ai familiei mele”

Mitică Dragomir nu preferă să se asocieze cu alți oameni de afaceri, însă a dezvăluit că lucrează cu un număr limitat de angajați pe care îi tratează cu profund respect pentru a-i menține alături.

Mitică Dragomir oferă o dată la 10 ani apartamente în valoare de aproape un milion de euro

, consideră că cheia succesului în afaceri constă în abilitatea de a păstra relații strânse cu oamenii importanți. A descoperit acest secret acum mulți ani și subliniază importanța conexiunilor în viață.

În afară de această perspectivă, o altă idee în ceea ce privește antreprenoriatul: el crede ferm că nu este niciodată benefic să te implici în parteneriate de afaceri.

„Corleone” a dezvăluit recent că, în acest an, a oferit trei apartamente în valoare de 300.000 de euro fiecare, membrilor cei mai apropiați ai echipei sale.

„Dacă nu ai oameni cinstiți și loiali lângă tine, nu faci nimic”

„Dacă îți dă Dumnezeu un pic de minte. Eu așa am fost de mic. I-am zis și lui fiu-meu. Dacă vorbeam 5 limbi străine ca el, aveam 15 hoteluri. Dar nu mai am vârsta. Am aproape 80 de ani. Sunt milioane de oameni care sunt mai deștepți decât mine.

Pe lângă minte, Dumnezeu mi-a mai dat și altceva. Știi care este chintesența vieții? Familia și cei cu care te înconjori. Nu cu cine te asociezi. Nu recomand la nimeni să se asocieze. Nu mă asociez cu nimeni, nici dacă știu că mor.

Am fost asociat cu doi, ambii milionari. M-au pârlit amândoi. Și i-am zis lui fiu-meu. Cât trăiesc eu să nu facă nicio asociere cu nimeni. Filosofia e familia și e important și ce oameni angajezi. Eu anul acesta am dat la 3 salariați de-ai mei, 3 apartamente gratis. De 300.000 de mii de euro apartamentul. Și nu sunt membrii ai familiei mele.

Sunt oameni care lucrează cu mine de peste 20 de ani. Peste 10 ani, dacă nu mai sunt eu, e fiu-meu și le dă câte o vilă sau tot câte un apartament. Din 10 în 10 ani, la 3-4 oameni așa fac. Și mai am pe unul credincios care stă la blocuri zi de zi și o să îi dau tot așa, o locuință să stea cu toată familia.

Singur nu poți. Iar dacă nu ai oameni cinstiți și loiali lângă tine, nu faci nimic. Poți să aluneci rău de tot, cum am făcut eu acum vreo 10 ani”, a dezvăluit Mitică Dragomir, conform .