Motivul pentru care Gina Pistol și Josephine pleacă în vacanțe fără Smiley. „Nu vreau să o privez de...”

Deși mulți și-ar dori o viață de artist și privilegiile cu care vine la pachet, puțini se gândesc și la sacrificiile pe care le presupune. Smiley le-a simțit și încă le simte pe propria piele. Timpul liber, dedicat relaxării în familie, a devenit un . Deși contractele pe care le-a semnat și angajamentele pe care le-a făcut nu îi permit, cel puțin în următoarea perioadă, să-și pună activitatea pe stop, artistul a făcut un pact cu soția sa, Gina Pistol, astfel încât fiica lor să aibă cât mai puțin de suferit din cauza lipsei de timp a cântărețului.

au lansat recent un nou hit împreună, intitulat „M-am trezit obosit”. Cei trei au de gând ca acest proiect, prin care s-au obligat să scoată doar piese împreună timp de un an, să ajungă subiectul unui documentar, să se extindă la realizarea unui concert și scoaterea unui album. Și pentru Gina Pistol este o perioadă aglomerată, dedicată filmărilor pentru noul sezon MasterChef.

„Nu am când să-mi iau o vacanță”

Când vine vorba despre vacanțe, Smiley recunoaște că nu are planuri nici cu familia, nici pe cont propriu. Principalul motiv: lipsa de timp. Însă, pentru că fericirea familiei sale este cea mai importantă și pentru că nu vrea ca lipsa sa de timp să o afecteze pe micuță, s-a întâmplat ca Josephine să plece în vacanțe doar cu mama ei.

„Nu am când să-mi iau o vacanță. Am realizat că e cam greu anul ăsta să ne luăm vacanță împreună și nici separat. Adică eu, sigur, nu am când.

Au fost vacanțe în care chiar a plecat Gina cu Josephine și atât. Și eu nu am mai venit deloc. Nu ne-am potrivit ca programe de filmări, de concerte și nici nu vreau să o privez pe Josephine de vacanțe, de plecări”, a spus cântărețul, pentru .