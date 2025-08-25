Clarvăzătoarea știe care sunt motivele pentru care familia lui Felix Baumgartner o respinge pe . Disputa ar avea legătură cu moștenirea pe care a lăsat-o sportivul.

Cuprins:

Ce știe Carmen Harra despre dispută

Ce se întâmplă cu moștenirea

Ce știe Carmen Harra despre dispută

Clarvăzătoarea a descoperit, din Statele Unite, acolo unde locuiește, problemele dintre familia lui Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu ar avea legătură cu moștenirea lăsată de sportivul extrem. Mai precis, este de părere că disputa ar avea la bază o locuință.

Carmen Harra susține că Mihaela Rădulescu este respinsă de rudele fostului sportiv austriac pentru că nu sunt de acord ca aceasta să aibă acces la sa. Potrivit spuselor sale, cei doi, Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner s-ar fi distanțat de familia sportivului, iar acest lucru a dus la ruptură.

Clarvăzătoarea spune că pe lângă bunurile materiale, moștenirea lui Felix Baumgartner ar implica și recunoașterea oficială a statutului Mihaelei Rădulescu. Mărul discordiei ar fi o casă pe care cei doi ar fi cumpărat-o împreună. Deși românca ar avea, legal, drepturi asupra casei, familia nu vrea să le recunoască. De aici și disputa care se anunță complicată și dificilă.

„Probabil că la casă ea are drepturi, însă bătălia e foarte crâncenă. (…) Pur și simplu cred că părinții nu au simpatizat-o niciodată, n-au vrut-o în viața fiului lor și i-au creat tot felul de probleme”, este de părere Carmen Harra, conform Romania TV.

Ce se întâmplă cu moștenirea

Mihaela Rădulescu ar avea dreptul, conform lui Carmen Harra, pe lângă imobilul revendicat, și la o parte din banii lui Felix Baumgartner. Clarvăzătoarea crede că partenera austriacului ar fi trebuit să moștenească mult mai mult decât această casă.

Pe de altă parte, ppresiunea venită din partea rudelor este puternică, familia refuzînd să accepte orice revendicare din partea româncei. Mai mult, familia și-ar dori ca Răduleasca să fie exclusă complet din procesul de împărțire a bunurilor.

„Este extrem de greu să te bați cu autoritățile acolo și în special cu această familie”, a subliniat Carmen Harra.