Motivul pentru care Ruby a luat o pauză de la viața publică. „De ce să încarc lumea cu problemele mele?

Ruby, una dintre cele mai savuroase vedete ale showbizului românesc, și-a lăsat fanii în ceață atunci când, în urmă cu ceva luni, a început să fie din ce în ce mai absentă din mediul online și din emisiunile televizate la care participa cu regularitate. Și la evenimentele mondene a fost tot mai rar văzută, iar pe buzele tuturor a apărut întrebarea:„Ce se întâmplă cu artista?”.

Ruby a pus o pauză vieții ei publice, iar motivul a fost unul întemeiat. Timp de un an și jumătate, artista a încercat să dea viață unui proiect personal, de suflet. Munca și eforturile depuse au fost pe măsura dorințelor artistei și a partenerului său de peste un deceniu, Robert.

Ruby a lucrat să transforme în realitate casa mult visată, astfel că preț de mai multe luni, a fost prinsă cu renovarea apartamentului de trei etaje pe care-l deține.

„În ultima perioadă nu mai sunt o prezență foarte activă în . Atunci când o fac este un eveniment special. Las oamenii să-mi ducă un pic dorul, ca să zic așa.

Mai am de lucru la casă, adică după mai mult de un an și jumătate încă nu am terminat. Acesta este motivul din cauza căruia am stat un pic departe de ceea ce făceam în mod natural”, a explicat Ruby, pentru .

„A fost un an complicat, că am intrat într-o chestie pe care nu o stăpâneam”

Ruby a fost extrem de impresionată de proiectul unui arhitect, așa că a distrus tot ce construise și a hotărât să o ia de la capăt. Deși a estimat că nu va avea foarte multe de schimbat, realitatea din teren s-a dovedit cu totul alta, iar artista s-a trezit prinsă într-un șantier care durează de mai bine de un an și jumătate.

„A fost un an complicat, pentru că am intrat într-o chestie pe care nu o stăpâneam și care pe mine m-a depășit de multe ori. Am lucrat cu oameni care mai de care. Unii serioși, ca cei cu care am reușit să finalizez lucrarea și unii care mi-au mâncat zilele. Și dacă nu am nimic bun de zis, de ce să încarc lumea cu problemele mele?

Am apartamentul acesta de vreo 7 ani. Era gata, dar în februarie anul trecut m-am apucat să dărâm tot, efectiv. L-am dus la gri, la roșu aproape și am luat-o de la capăt. Am primit un proiect foarte frumos de la un arhitect foarte talentat. Din punctul meu de vedere era ceva simplu. Mi se părea că tot ce trebuie să fac este să schimb culoarea pereților. Scările. Dar, în realitate a fost totul de schimbat”, a mai spus vedeta.

„N-o să-mi scot niciodată banii pe apartament”

În ce privește suma investită în renovarea apartamentului, Ruby dezvăluie că este cu mult peste ceea ce estimase la începutul lucrărilor. Artista povestește că fiecare colț al locuinței sale a fost făcută de două ori, de către două echipe diferite, cu rezultate diferite.

Fără să știe un cost exact, vedeta admite că nu își va putea scoate niciodată banii investiți în aparatment, chiar de ar fi să-l vândă.

„A depășit cu mult ceea ce calculasem eu și ce mă așteptam. Cu atât mai mult cu cât am schimbat echipa pe care deja o plătisem integral. A trebuit să refac totul de la zero. Iarăși altă echipă, alte materiale. Absolut tot ce am făcut în casă, am făcut de cel puțin două ori.

N-o să-mi scot niciodată banii pe apartamentul ăsta, la câți bani am băgat în el. Doamne, mi-e și frică. Dacă mai intru într-o renovare de-asta, trebuie să-mi fac firmă de construcții deja. Înainte să mă apuc de renovare, mi se părea că termin cu apartamentul, mai stau un an, doi, și-mi iau un să-mi fac o casă cum vreau eu!

Pe parcursul renovării mi-am dat seama că se îndepărtează obiectivul ăsta de mine, pentru că am nevoie de o perioadă în care să-mi refac sufletul și mintea, după tot ce am tras”, a mai subliniat Ruby.