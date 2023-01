Motivul pentru care Vlad Gherman continuă să stea în chirie: „Nu regret nicio secundă”

Actorul Vlad Gherman a fost implicat în mai multe proiecte de succes. Actorul a vorbit, recent, despre investițiile pe care le-a făcut, menționând că a cheltuit mulți bani pe mașina lui și că momentan nu are planuri de a-și cumpăra o casă. Actorul locuiește într-o casă închiriată.

Motivul pentru care Vlad Gherman nu-și cumpără o casă

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea filmului românesc. Se pare că cei doi sunt de nedespărțit. Vedetele s-au mutat împreună și se bucură de clipele petrecute împreună.

„Pentru că eram tânăr și pentru că nu mă gândeam la 18 ani să-mi iau casă, stăteam cu ai mei, am investit banii în mașina mea, mi-am luat mașină. Am călătorit foarte mult, am văzut o grămadă de locuri și nu regret nicio secundă. Sincer, pentru mine ăsta e principalul scop, să vizitez cât mai mult.

Cu asta te duci, când ne-om duce, cu asta rămâi. Amintirile și momentele frumoase petrecute cu prietenii, cu familia, asta contează enorm. Pot să zic că am investit în mine, în direcția asta. Dar acum că mă gândesc, stau în chirie, e OK, viața e frumoasă.

Nu e că nu aș putea să îmi cumpăr ceva, dar eu mă gândesc în felul următor, în afară că știm foarte bine prețurile au explodat, deci nu prea îți vine să te atingi de niciun apartament”, a spus Vlad Gherman pentru .

Vlad Gherman, „terorizat” de familie

Actorul a călătorit în mai multe țări și este de părere că amintirile sunt importante. În continuare, Vlad Gherman a povestit cum se raportează el la bani.

„Noi avem mentalitatea asta și știu că și ai mei insistă ‘când îți iei ceva, să ai tu bunul tău, că dai banii pe chirie?!’. Înțeleg, eu nu spun ‘mamă, ce mentalitate învechită’, nu e vorba despre asta, dar dacă stai să te gândești ai niște bani, îți permiți să stai în chirie.

Am siguranța că nu o să mă dea nimeni afară momentan. Prefer să am niște bani puși deoparte și nu mi se pare că dau banii pe prostii. Dau banii pe ce-mi place mie!”, a completat Vlad Gherman pentru sursa citată.