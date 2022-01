Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei, s-a apucat de cântat muzică rock. A folosit versurile lui Mihai Eminescu (VIDEO)

După ce a pierdut alegerile în fața useristului Dominic Fritz, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a revenit la marea sa pasiune, cântatul. Politicianul de la PNL a lansat o melodie rock, pe versurile poetului Mihai Eminescu.

Compoziţia sa se numeşte „Dintre sute de catarge”, precum poezia fostului mare poet și gazetar român. Robu are în plan chiar realizarea unui videoclip profesionist.

„Vă dezvălui că am în plan un clip adevărat, profesionist, realizat cu specialişti în domeniu. Le mulţumesc tuturor celor de pe generic, pentru contribuţiile lor la ‘produsul finit’. Mai rar aşa o empatie între oameni! Vă urez, dragi prieteni şi stimaţi neprieteni, audiţie plăcută şi… aştept feedback-uri!”, a declarat edilul.

Nicolae Robu, fostul primar al Timișoarei – „Dintre sute de catarge” (VIDEO)

Viața lui Nicolae Robu s-a schimbat radical

Viața lui Robu s-a schimbat foarte mult după alegerile locale din 2020, o spune chiar fostul primar.

„Liber de responsabilităţi publice pentru prima oară în ultimii 32 de ani, am avut în 2021 o cu totul altfel de viaţă decât în anii precedenţi, o viaţă foarte frumoasă, cum, în mod diferit, desigur, foarte frumoasă mi-a fost şi în anii precedenţi. În 2021: am scris şi publicat o carte de 285 de pagini; am scris şi dat la tipar o carte de 410 pagini; am finalizat una din compoziţiile mele muzicale mai vechi”, a precizat Robu, pe Facebook.

Pe vremea când era primar, Robu și-a mai publicat o creație muzicală, „Ca marea”, compusă în timpul unui concendiu. Ulterior, el a anunţat că are în plan să înregistreze un album cu melodiile sale, însă acest lucru nu s-a mai materializat până în prezent.