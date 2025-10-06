B1 Inregistrari!
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația

Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația

Selen Osmanoglu
06 oct. 2025, 14:59
Nicole Cherry, val de hate la începutul carierei. Cine a ajutat-o să gestioneze situația
Nicole Cherry, acum în vârstă de 26 de ani, și-a început cariera de la o vârstă fragedă. La 14 ani făcea senzație cu piesa „Memories”, însă a avut parte și de un val de critici. Aceasta a vorbit despre începuturile carierei și despre cum a gestionat situația în care se afla.

„Veșnic recunoscătoare”

Artista a dezvăluit că familia ei a fost cea care a susținut-o întotdeauna și a ținut-o cu picioarele pe pământ.

„Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi, și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul”, a spus cântăreața, pentru Viva.

„Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate, și cu multe alte situații neprevăzute”, a adăugat.

Val de hate la începutul carierei

Artista a recunoscut că s-a bucurat de faimă încă de la începutul carierei. Piesa „Memories” a ajuns rapid în trenduri și a făcut senzație. În aceeași măsură, Nicole mărturisește că s-a confruntat cu un val de critici în aceeași perioadă.

„Da. La începutul carierei, da, a fost greu. Toată lumea este surprinsă, dar am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu. A contat enorm că părinții mei au fost lângă mine. Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură, mai ales la vârsta pe care o aveam. E greu și când ești adult, darămite când ești copil”, a mai declarat Nicole Cherry.

