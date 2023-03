Nicu Covaci, fără pensie la 75 de ani: „Sunt umilit, deși am adus țării acesteia milioane” / Care este motivul pentru care nu beneficiază de niciun venit din partea statului

Nicu Covaci, fondatorul și liderul formației Phoneix, a rămas fără pensie la vârsta de 75 de ani. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor l-a înștiințat pe acesta că nu are dreptul la pensie pentru că nu a reușit să obțină atestatul de compozitor.

Acum trei luni, Nicu Covaci a dezvăluit faptul că este nevoit să susțină un examen la Uniunea Compozitorilor pentru a primi atestat de compozitor și pensie. După o carieră de zeci de ani în muzică, fondatorul Phoneix nu a trecut examenul și nu va putea beneficia de pensie.

„Eu nu am o pensie, deși am adus țării acesteia milioane. Sunt umilit, trebuie să mă duc zilele astea la Uniunea Compozitorilor, să dau examen de compozitor. După 50 de ani în care am compus atâtea piese și au încasat bani de pe urma lor, mi-au dat și mie o mică părticică, este drept. Dar ei nu-și pun întrebarea că atâta timp au încasat niște bani de a mine, pe piese compuse de mine, iar acum vor să mă pună să demonstrez că sunt compozitor. Nu este nimic, o să mă duc să dau examen, poate o să pic”, a declarat Nicu Covaci în decembrie 2022.

Pe 13 martie, artistul a primit decizia UCMR, semnată de Nicolae Gheorghiță. Acesta nu a fost admis ca membru al instituției din cauza nepromovării examenului de admitere. Covaci nu a reușit să obțină nota de trecere adică 8, obținând doar 7,60, potrivit .

„Stimate domnule Nicolae Covaci,

Vă informăm prin prezenta că Biroul Secției de muzică jazz/pop al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România s-a întrunit în ședință și a analizat lucrarea scrisă pe care ați susținut-o în cadrul probei de examen profesional, solicitat prin regulament candidaților care nu au studii superioare de specialitate. Lucrarea realizată de Dvs. a fost evaluată cu media 7,60, ceea ce o plasează sub media de promovare (8,00), conform Regulamentului privitor la admiterea în UCMR.

În conformitate cu Statutul și Regulamentele UCMR, Biroul executiv a dispus informarea Dvs. cu privire la neadmiterea solicitării de a fi primit ca membru al UCMR.

Nicolae Gheorghiță

Vicepreședinte UCMR”, se arată în documentul publicat pe Internet.