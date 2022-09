Noi imagini scandaloase cu Dani Mocanu din arestul la domiciliu. Manelistul s-a filmat în timp ce lua masa în mașină

Manelistul Dani Mocanu se află în continuare în arest la domiciliu, după scandalul în care a fost implicat împreună cu fratele său.

Cum și-a petrecut ziua de naștere Dani Mocanu

Aceștia au bătut un bărbat într-o benzinărie din Pitești. Recent, manelistul s-a filmat pe contul său personal de Ți-Tok în timp ce lua masa în „oraș” alături de avocatul său.

Dani Mocanu a mărturisit că trebuie să respecte legile și s-a filmat în timp ce mânca chiar în fața restaurantului. Dani Mocanu a fost servit și cu desert și le-a transmis fanilor săi un mesaj.

Dani Mocanu și-a aniversat ziua de naștere în arest la domiciliu. Manelistul a fost vizitat de oamenii legii în ziua în care a împlinit 30 de ani, asta pentru a se asigura că acesta rămâne acasă.

Manelistul a imortalizat momentul și s-a filmat pe contul său personal de Tik-Tok.

„Azi, 3 septembrie am împlinit vârsta de 30 de ani. Am schimbat prefixul ARESTAT LA DOMICILIU. Cadouri am primit de la Dumnezeu ani la rând … nu am ce sa mai cer … aștept ca atât eu cât si fratii mei sa terminam cu problemele cu legea si sa ne vedem de viața noastră frumoasa alături de cei dragi noua!

Va mulțumesc tuturor celor ce mi-ati scris sunteți mulți … si sa știți ca va iubesc sincer in fata Supremului nostru. De azi voi lansa bombe muzicale chiar de aici de acasă … fiindcă ii poți lua omului tot dar nu-i poți lua mirul ce Dumnezeu l-a turnat peste el. Doamne Ajuta la toată lumea”, a mărturisit Dani Mocanu pe rețelele de socializare.

Procurorii au deschis inițial dosar penal pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi loviri sau alte violenţe, dar apoi au schimbat încadrarea juridică în tentativă de omor, având în vedere rănile suferite de victimă.

Dani Mocanu și fratele său au părăsit țara la scurt timp, dar când s-au întors au fost ridicați direct de pe Aeroportul Otopeni. Ei au fost audiați, apoi reținuți pentru 24 de ore sub acuzația de tentativă de omor, informează

Dani Mocanu are numeroase probleme cu legea

La finele lunii iunie, manelistul ar fi ameninţat un bărbat cu un cuţit, într-un club. Polițiștii în casa lui și l-au audiat, dar apoi l-au lăsat liber.

Anul trecut, Dani Mocanu a fost condamnat la şase luni de închisoare cu executare, după ce, într-un videoclip, împotriva femeilor.

În noiembrie 2020, s-a ales cu după un videoclip în care apărea alături de un leu rănit și subnutrit.