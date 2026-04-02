Noua emisiune prezentată de la Antena 1 promite un format inedit în care invitații sunt puși în valoare, iar telespectatorii au șansa de a-i cunoaște pe aceștia în ipostaze neașteptate.

Cum va arăta noua noua emisiune prezentată de Denise Rifai

Proiectul o aduce în față pe Denise Rifai, care va fi însoțită în platou de două personaje pline de veselie, furnicuțele Scamă și Blană. Acestea vor deveni vocea oamenilor de acasă, având libertatea de a adresa întrebări curioase pe care publicul nu are ocazia să le pună direct vedetelor. Timp de două ore, emisiunea va găzdui invitați din domenii variate, de la politică și muzică până la sport și antreprenoriat.

Cine vor fi invitații

Indiferent de domeniul din care provin, toți cei care vor păși în platou vor trece prin momente-cheie ale carierei lor, analizate într-un mod inedit. Scopul principal este prezentarea fiecărui invitat într-o lumină nouă, oferind detalii și povești care nu au mai fost dezvăluite până în acest moment. Echipa de producție a pregătit deja primele ediții, și promit o experiență tv memorabilă.

Prezentatoarea a mărturisit că munca pentru acest proiect a început de câteva săptămâni și că este nerăbdătoare să împartă rezultatul cu publicul.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă. Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, declară Denise Rifai.

Când începe emisiunea

Din data de 20 aprilie, emisiunea va fi difuzată zilnic și va putea fi urmărită în timp real și pe platforma AntenaPLAY. Programul de la ora 17:00 este conceput special pentru divertisment și accentul cade foarte mult pe interacțiunea spontană dintre Denise Rifai, furnicuțele Scamă și Blană și invitații speciali ai fiecărei ediții.