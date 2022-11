Nuami Dinescu, despre cea mai grea încercare a vieții: „M-a salvat un medic bun, fără el azi eram oale și ulcele”. Prin ce drame a trecut actrița de-a lungul timpului

După ce foarte mulți ani i-a fost alături lui Teo, la PRO TV, în rolul Tanței, Nuami Dinescu a dispărut o vreme din atenția publică. A revenit recent pe micul ecran, odată cu rolul simpaticii Florica, din „Adela”, spre bucuria fanilor ei.

În spatele vervei sale bine-cunoscute nu se ghicește nimic din dramele pe care le-a trăit de-a lungul vieții, una dintre acestea schimbându-i complet destinul

Drama actriței Nuami Dinescu

Recent, actrița Nuami Dinescu a rememorat una dintre cele mai grele încercări ale vieții sale, petrecută în 1990, pe când avea doar 27 de ani. Atunci, fiind la un pas de moarte, a aflat una dintre cele mai dureroase sentințe – . Din fericire însă, a primit un dar de preț – viața, chiar dacă pentru asta a trebuit să plătească un preț uriaș.

„E o poveste lungă, niște complicații de la răceli repetate, mers la școală în frig, în cizme, fără pantaloni… M-a salvat un medic bun, profesorul Alexandrescu de la Polizu, fără el azi eram oale și ulcele. Tot el mi-a spus, la 27 de ani, că am scăpat cu viață, mai ales că nu erau atâtea metode de investigație ca acum. Era 1990, februarie, minerii bântuiau prin București, eu pe la ATI. Atunci am înțeles de la bunul meu doctor că o să fiu bine, dar n-o să mai pot avea copii. Și mi-a spus multe lucruri care m-au ajutat mult”, a declarat Nuami Dinescu, potrivit .

Au trecut doi ani de când mama actriței nu mai este în viață, dar rana este departe de a se fi închis, durerea este la fel de vie. Nuami Dinescu și-a idolatrizat mama, căreia nu doar că îi seamănă fizic, ci de la care a moștenit și calități de preț.

Actrița nu a trecut încă peste decesul mamei sale

„Tot ce știu, știu de la ea. Și libertatea tot de la ea am învățat-o, și independența mea de femeie. Iubirea pentru citit și pentru cântat. Și iubirea și devotamentul față de familie, bucuria de a face lucruri pentru ceilalți. Generozitatea, capacitatea de a te pune în locul altuia, putera de a nu judeca, mai ales când nu ai soluții, îngăduința față de semeni, credința în Dumnezu, blândețea și curajul de a fi onest și loial. Toate de la mama le am. Fizic sunt toată mama”, a mai spus actrița.

Din nefericire, , care și-a pierdut nu doar mama și cumnatul, ci și cel mai bun prieten, iar asta fost peste puterile ei.

„Am pierdut-o pe mama, la un an cumnatul meu și în noiembrie l-am pierdut pe cel mai bun prieten al sufletului meu, Dr Corneliu Brăslașu, medic veterinar, cardiolog, șeful catedrei de cardiologie din FMV. Când am primit mesaj de la soția lui care mi-e soră de inima și de suflet de 20 de ani și mi-a scris ‘Cornel a plecat azi la 18, nu a mai putut să stea’ am urlat, pur și simplu.

Am urlat și pentru mama, atunci nu am putut, eram cea mai mare, cea mai puternică, mama mi le-a lăsat și pe ele în grijă, până la moartea lui Cornel eu nu am putut să o plâng pe mama. Nu am putut, parcă îmi zidise cineva inima într-un turn de piatră. În 11 noiembrie mi-a căzut cerul în cap. Și am plâns cât nu am plâns toată viața. Și acum îmi vine să plâng„, a mai povestit Nuami Dinescu în cadrul aceluiași interviu.