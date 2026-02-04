B1 Inregistrari!
Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș": „M-ar fi încurcat să am copii"

Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”

Traian Avarvarei
04 feb. 2026, 13:17
Mihai Bendeac, reacții sincere la avanpremiera filmului „Băieți de oraș”: „M-ar fi încurcat să am copii”
Actorul Mihai Bendeac. Sursa foto: Captură video - Acasa La Maruta / YouTube
Cuprins
  1. Bendeac: Ca în viața de toate zilele, m-ar fi încurcat să am copii
  2. Bendeac: Mi-aș dori să cred și despre mine, și despre colegii mei, că avem un fond sufletesc bun

La avanpremiera filmului „Băieți de oraș”, Mihai Bendeac a mărturisit că n-a avut când să se ocupe de viața personală anul trecut și „parcă mai rău a fost”, dar „promit că acum, în 2026, o să mă ocup mai mult”. De altfel, se apropie ziua de naștere a actorului, dar nu va petrece: „am spectacol la Cluj în seara respectivă”.

Bendeac: Ca în viața de toate zilele, m-ar fi încurcat să am copii

La un deceniu de la lansarea serialului „Băieți de oraș”, Mihai Bendeac revine în atenția publicului cu filmul care poartă același nume și aceeași semnătură artistică, de data aceasta în cinematografe.

Întrebat de CanCan la ce să se aștepte lumea care a văzut deja serialul, Bendeac a răspuns: „În primul rând, personajele din film nu au copii pentru că în momentul în care scriam scenariul, mi-am dat seama că pe parcursul desfășurării acțiunii m-ar fi încurcat să aibă copii. Acțiunea este atât de intensă încât m-ar fi încurcat treaba asta. Ca și în viața de toate zilele, m-ar fi încurcat să am copii. Sigur că din punct de vedere calitativ este un pas înainte pentru că este o producție de film. Ce mă bucur este că, din reacțiile pe care le-am avut până în acest moment, cei care sunt fanii personajului au spus că filmul acesta le-a depășit așteptările, deși erau mari. Sunt niște oameni care sunt foarte atașați de Universul asta”.

Bendeac: Mi-aș dori să cred și despre mine, și despre colegii mei, că avem un fond sufletesc bun

Întrebat apoi de CanCan care este atributul pe care și l-ar dori de la Roby, Mihai Bendeac a răspuns: „Sper că îl am. Toate persoanjele acestui univers, sigur că sunt inculți, needucați, dar un lucru este cert: Au un fond sufletesc foarte bun. Aceste personaje nu au făcut rău niciodată nimănui, lucrurile care s-au întâmplat în film, li s-au întâmplat, au fost niște personaje care doar au reacționat, dar nu au personalități rele. Ei, pe fond, sunt niște oameni foarte buni. Mi-aș dori să cred și despre mine, și despre colegii mei, că avem un fond sufletesc bun, atât cât putem”.

